華為WiFi專利授權惠普 收取技術使用費

華為與惠普宣布簽署多年期全球專利交叉授權合約。（路透）

華為 與惠普 26日宣布簽署多年期全球專利交叉授權合約，其中包括華為向惠普開放部分WiFi專利。按照此次協議惠普公司將向華為支付專利費用。這項協議簽署時機，正值美國總統川普與中國國家主席習近平可能於9月會晤前夕。

分析認為，協議直接印證華為在WiFi（含最新Wi-Fi 7）標準必要專利領域的技術累積，打破海外廠商對該領域專利話語權的壟斷。此外這也是華為繼與三星 、小米、OPPO等企業達成5G專利交叉許可後，在WiFi標準領域取得的又一里程碑式許可突破。

快科技報導，華為首席智慧財產權官樊志勇表示，華為與惠普達成這項專利交叉授權合約。該協議充分證明華為在資訊通信技術（ICT）前沿領域持續創新。透過專利許可，華為將創新成果與行業共用，特別是在標準化技術領域，為全球消費者帶來領先的技術體驗。

據華為2025年財報，華為是全球最大的專利持有企業之一，在全球共持有有效授權專利約16.5萬件。已有數百家企業通過雙邊協議或專利池付費獲得華為的專利許可。截至2025年底，華為累計簽署授權合約數量超260份。2025年新增34份專利許可協議。

觀察者網報導，去年11月，樊志勇曾表示，隨著華為在蜂窩通信、Wi-Fi、多媒體技術標準等領域貢獻得到業界廣泛認可，華為專利許可收入穩步增長，2024年創下6.3億美元的歷史新高。

據華為披露數據，截至2025年底，全球已有超過16億部消費類電子設備（不含手機）使用了華為在Wi-Fi領域的專利技術，相關產品來自微軟、索尼、華碩、宏碁和亞馬遜等知名品牌廠商都獲得華為Wi-Fi專利的授權。

新浪財經報導，華為曾於2025年8月19日在德國慕尼黑法院對惠普提告，糾紛圍繞Wi-Fi 6相關技術展開；而隨著盧森堡專利池營運機構Sisvel於2025年11月18日宣布，惠普加入 Sisvel Wi-Fi 6專利池，成為該專利池被許可方，才同時了結與南韓Wilus、中國華為、荷蘭飛利浦之間的相關訴訟。