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產業升級 中國成功研製200項AI關鍵標準

記者賴錦宏／綜合報導
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中國工信部稱，中國人工智能產業活力迸發，已有近二百項人工智慧關鍵標準成功研製。圖...
中國工信部稱，中國人工智能產業活力迸發，已有近二百項人工智慧關鍵標準成功研製。圖為日前開幕的世界人形機器人運動會盛況空前。（新華社）

中國工業和信息化部副部長辛國斌在26日記者會上表示，近年，中國人工智能產業活力迸發，已有近200項人工智慧關鍵標準成功研製。

他表示，在基礎上，算力底座持續夯實，截至6月底，中國全國智慧算力規模達2185EFLOPS，圍繞算力樞紐建成70餘條算力大通道。中國國產開源模型創新突破、性價比高，成為更多全球用戶的優先選擇。在應用方面，人工智慧已基本貫穿研發設計、生產製造、質檢運維等全鏈條，加速產業「智」變升級。

「通過實景實訓，我們已經讓機器人在生產製造、應急救援、餐飲零售等場景開啟『作業模式』。」辛國斌談到，剛剛閉幕的世界機器人大會上，很多應用場景已生動呈現。22日開幕的世界人形機器人運動會更是一票難求、盛況空前。從治理上看，已有近200項人工智慧關鍵標準成功研製，正組織多個城市開展人工智慧倫理審查與服務實踐，近期發布的「國際人工智慧倫理治理行動計畫」得到各方積極響應。

他指出，「155」時期（2026年至2030年），工信部將堅持應用引領，帶動人工智慧技術創新和產業發展，協同深化生態建設、安全治理和開放合作。在供給方面，支持研發高端訓練晶片、多模態算法等關鍵技術，攻關類腦智能、世界模型等前沿技術，推進人形機器人、腦機接口等智慧終端迭代，發展智慧礦山機械、農業機械、智慧醫療器械等產品，更好地滿足各行各業需要。

在應用方面，實施應用服務商的培育專項行動，將製造業多年累積的「老經驗」挖掘好、梳理好，在此基礎上推出一批輕量化、低成本、易部署的行業解決方案，讓企業真正用得上、用得起、用得好。

在生態方面，以高水平人工智慧開源社區為載體，打造一批「人工智能+製造」優質開源項目。推動人工智慧基金匯聚金融「活水」，加大投資力度。安全方面，開展人工智慧安全風險監測、資訊共享及通報處置，建好用好人工智慧產品安全漏洞庫。

精華 FAQ

  • 工信部表示，近年中國已成功研製近200項人工智慧關鍵標準，並持續推動倫理審查、服務實踐與國際治理合作，為AI產業發展建立更完整的制度基礎。

  • 截至6月底，全國智慧算力規模達2185EFLOPS，算力大通道已建成70餘條；同時，AI已深入研發設計、生產製造、質檢運維等環節，帶動產業升級。

  • 工信部將以應用引領發展，支持高端訓練晶片、多模態算法等技術攻關，培育應用服務商，打造開源項目與基金支持，並加強安全風險監測和漏洞管理。

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