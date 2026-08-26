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華為Mate XT2新三折機下月亮相 叫陣iPhone新機

記者黃雅慧／綜合報導
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華為新折疊機叫陣蘋果。圖為華為Mate XT三折機。（路透）
華為新折疊機叫陣蘋果。圖為華為Mate XT三折機。（路透）

在蘋果即將發布首款折疊iPhone之際，華為常務董事、終端BG董事長余承東25日於社交網站披露，將於9月7日舉行新產品發布會，屆時將展示新一代三折機HUAWEI Mate XT 2。

Mate XT2與前代採用的S型「奏折式」折疊結構不同，新機首次引入U型三折疊設計：左右兩側螢幕可同步向內折疊，將整塊主螢幕完全收納於機身內部。在閉合狀態下，柔性螢幕全程隱藏，徹底規避外露風險，顯著提升抗跌落與耐刮擦性能，相較上一代實現質的突破。

在硬體方面，該機型或將搭載麒麟9030 Pro，亦有可能採用基於韜定律研發的新一代9050麒麟晶片。相較前代Mate XTs，Mate XT2不僅在處理器升級，還新增外螢幕配置；在作業系統上，將首發HarmonyOS 7，為首個全面進入Agent時代的作業系統。

在定價方面，當前全球記憶體市場正處於價格持續攀升階段，整機製造成本明顯上升。業內普遍預期Mate XT2起售價將位於人民幣2萬元以上。此前Mate XTs的起售價格為人民幣1萬7999元（16GB+256GB版本，約2675美元），此次定價上探符合當前供應鏈成本與技術投入的實際變化。

蘋果首款折疊手機預計9月9日前後登場，該產品被期許找回蘋果久違的魅力。彭博資訊報導，該款新機獲得多名實際試用者的好評，包括收納方便、鉸鏈手感紮實，耐用度也令人滿意。

Counterpoint Research最新預估，受到蘋果加入，2026年全球折疊手機出貨量將年增21%，品牌市占方面，三星預計仍以32%守住全球第一，但較2025年的40%下滑八個百分點；蘋果則有望在上市首年拿下25%市占，排名第二；華為市占率預估由30%降至24%，位居第三。

精華 FAQ

  • 華為宣布將在9月7日舉行新產品發表會，屆時展示新一代三折機Mate XT2。新機主打U型三折疊結構，左右螢幕可向內折疊，讓主螢幕完全收納於機身內部。

  • Mate XT2傳將搭載麒麟9030 Pro，或採用新一代9050麒麟晶片，並新增外螢幕配置。作業系統方面，將首發HarmonyOS 7，官方還稱其為首個全面進入Agent時代的系統。

  • 由於記憶體價格上升與製造成本增加，業內預期Mate XT2起售價將超過人民幣2萬元。與此同時，蘋果折疊iPhone也將登場，帶動2026年全球折疊手機出貨量年增21%。

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