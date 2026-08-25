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斷供風暴不到1年…安世中國回歸 11個月交付超400億顆晶片

記者黃雅慧／綜合報導
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歷經荷蘭政府強併風波的安世中國23日晚間舉辦全球新品發布會，透露過去11個月以來...
歷經荷蘭政府強併風波的安世中國23日晚間舉辦全球新品發布會，透露過去11個月以來，安世中國已向全球上千家客戶交付超過400億顆晶片外，也恢復產品研發。（路透）

歷經荷蘭政府強併風波的安世中國23日晚間舉辦全球新品發布會，會上除透露過去11個月以來，安世中國已向全球上千家客戶交付超過400億顆晶片外，也恢復產品研發，已完成及在研發的型號合計超過1萬個，量產爬坡速度也由過去海外的12至16周大幅縮短至4至6周。意味不到一年時間，安世中國已然從荷蘭風波中爬起並重振旗鼓回歸。

安世半導體2019年被聞泰半導體收購全資控股，但荷蘭政府在2025年9月以國安為由對安世半導體實施全球運營凍結，2025年10月荷蘭安世宣佈停止向中國東莞封裝測試工廠供應晶圓，安世中國今年5月宣佈獨立體系搭建完成。

新浪科技報導，安世中國首席執行官張秋明表示，在維護供應鏈穩定方面，安世中國已經建立了足夠的庫存，以回應市場的需求，從解決有無到追求更強。相較於6和8英吋，12英吋晶圓的使用面積增加，單片產出提升2.2至4倍，成本競爭力顯著上升。

張秋明指出，當全球供應鏈的變局如海嘯般襲來，當技術封鎖的陰霾籠罩，「安世中國沒有選擇退縮，更沒有選擇被動等待，我們選擇了一條最艱難的路，主動重建。」

張秋明說，為打破僵局，安世中國開啓市場結構的本土化戰略轉型，將目光鎖定在AI服務器，智慧汽車、太陽能光電、工控等核心引擎，將產能向高附加值的車規功率器件傾斜，並建立一個雙維坐標，全球車規級標準加上本土的極速響應，在這場突圍戰中最核心的武器就是率先建成的12英吋功率半導體平台。

河北青年報報導，在全球戰略上，安世中國提出「China for China, China for Global」戰略，正在把交付能力推向全球版圖，包括福斯、BMW、博世、比亞迪、特斯拉等車廠都願意將訂單交付給安世中國。

安世中國因為荷蘭政府紛爭，自2025年9月30日境外晶圓斷供後，安世中國不到一個月恢復出貨，不到5個月實現12英吋量產。國產化率從不足20%提升至近100%，MOSFET、邏輯IC已實現大陸區供應鏈閉環，雙極晶體管年內完成全鏈條閉環。

精華 FAQ

  • 安世中國表示，過去11個月已向全球上千家客戶交付超過400億顆晶片，研發也全面恢復，已完成及在研型號合計超過1萬個，顯示營運已明顯回穩。

  • 荷蘭政府以國安為由凍結安世半導體全球運營，並在2025年10月停止向東莞封測工廠供應晶圓；安世中國隨後加速建立獨立體系，並在短期內恢復出貨。

  • 安世中國以12英吋功率半導體平台為核心，推動AI伺服器、智慧汽車、太陽能光電與工控等市場本土化布局，同時把國產化率提升至近100%，縮短量產爬坡時間。

供應鏈

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