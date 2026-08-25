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小米「玄戒O3」新手機晶片 台積3奈米代工生產

記者謝守真／綜合報導
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中國智慧型手機製造商小米發表新一代自研手機晶片「玄戒 O3」（Xring O3）...
中國智慧型手機製造商小米發表新一代自研手機晶片「玄戒 O3」（Xring O3），知情人士透露，台積電將以3奈米製程代工生產Xring O3晶片。（路透）

小米24日發布新一代自研手機晶片「玄戒O3」，這是一款為終端產品打造的AI旗艦系統單晶片（SoC）。路透引述消息人士稱，玄戒O3將由台積電採用3奈米製程生產。分析指，小米推進自研晶片，旨在降低對高通、聯發科等外部晶片商依賴。

快科技報導，小米昨發布玄戒O3、玄戒O100、玄戒D100三款自研晶片，分別定位AI旗艦SoC、高頻寬AI加速晶片及智駕高算力AI晶片。其中，玄戒O3已量產，預計9月搭載於小米新折疊旗艦手機小米18 Fold。

知情人士透露，玄戒O3將由台積電3奈米製程技術生產，這款晶片預計搭載小米即將推出的旗艦折疊手機，目標出貨量約20萬至30萬支。同時，小米跳過「O2」命名，直接以「O3」對齊台積電製程世代編號。截至目前，小米與台積電尚未回應相關消息。

路透並稱，玄戒O3是小米繼去年推出首款自主研發手機處理器玄戒O1後的新款晶片。小米集團總裁盧偉冰在最新一次業績電話會議上透露，去年推出的首款自研旗艦晶片玄戒O1，至今已在三款終端裝置上累計出貨超過100萬顆，達成旗艦晶片規模化驗證的目標。

至於玄戒O100及玄戒D100，快科技稱，兩款晶片已完成研發，預計明年正式商用。其中，O100採6奈米晶圓級垂直堆疊封裝，頻寬達1.22TB/s；D100則採3奈米製程，配備20核心CPU及16核心NPU。

另據IT之家，小米創辦人雷軍指，小米重啟大晶片研發已超過五年，累計投入研發經費超過人民幣210億元，晶片團隊近3000人。

精華 FAQ

  • 玄戒O3是小米新發布的AI旗艦系統單晶片，屬於為終端產品打造的手機晶片。內文指出它已完成量產，並預計在小米新折疊旗艦手機上率先搭載。

  • 路透引述消息人士稱，玄戒O3將由台積電以3奈米製程生產。相關消息尚未獲小米與台積電正式回應，但外界普遍認為這是小米晶片升級的重要一步。

  • 分析指，小米持續投入自研晶片，主要是為了降低對高通、聯發科等外部供應商的依賴，強化終端產品差異化，同時提升在手機與AI裝置上的供應鏈自主性。

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