台積：晶片低能耗 去年為全球節電逾1800億度

台積電最新年度永續報告書揭露，去年採用台積電晶片的資通訊產品，為全球節電逾1800億度。（路透）

台積電 最新年度永續報告書出爐，揭露台積電晶片低能耗為全球帶來的高節能效益，去年採用台積電晶片的資通訊產品，為全球節電逾1800億度，減少近8900萬公噸碳排放；至2030年，台積電每用1度電生產半導體產品，將為全球節省近7度電。

台積電董座暨ESG指導委員會主席魏哲家 在報告書中提到，在公司利潤分配上，加大永續方面的資源投入，積極投資跨世代的ESG作為，攜手各界利害關係人驅動共好的社會。魏哲家指出，AI時代浪潮正顯著改變全球產業與日常生活，此刻我們站在歷史性的轉捩點，而底層的能源挑戰尤為關鍵電力驅動著詞元（Tokens）輸出，而詞元創造智慧，這帶來了無窮的機會，也伴隨著嚴峻的低碳轉型挑戰。實踐環境承諾，企業公民的角色關鍵且不可或缺。

根據工研院估算，採用台積電晶片的資通訊產品於六大智慧應用領域所創造的節能效益，去年為全球節電逾1800億度，減少近8900萬公噸碳排放；至2030年，台積電每用1度電生產半導體產品，將為全球減省近7度電。

魏哲家指出，做為全球領先的晶圓製造服務提供者，台積電肩負起責任，提供客戶最先進的技術與充足的產能，所製造的跨世代永續產品，在密度與能源效率方面持續領先全球，支持客戶釋放創新。

台積電並於最新年度永續報告書提到，過去這一年，國際法院發出了一項具里程碑意義的諮詢意見（AdvisoryOpinion），確立各國應對氣候變遷的法律義務。這是歷史上首次氣候責任正式升級為法律責任，揭示氣候危機是緊急且關乎人類存續的威脅。

台積電強調，從不輕忽自己的責任。為更進一步落實與地球環境生態共生共榮的堅定信念，今年，台積電對齊科學基礎減量目標倡議（SBTi）絕對減排目標，來實踐淨零排放藍圖，同時致力建立一個包容而創新的工作環境迎向挑戰，並在公司利潤分配上，加大永續方面的資源投入，積極投資跨世代的ESG作為，攜手各界利害關係人驅動共好的社會。