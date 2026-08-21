我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

上海推「滬八條」提振房市 買房最高補貼8萬

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海推出「滬八條」房市新政，希望提振買氣。圖為上海市寶山區某樓盤售樓處。(中新社...
上海推出「滬八條」房市新政，希望提振買氣。圖為上海市寶山區某樓盤售樓處。(中新社)

為提振萎靡不振的房地產買氣，上海市有關部門20日發布樓市「滬八條」。其中為支持居民置換改善需求，上海專門出台實施階段性購房補貼政策，最高補貼可達8萬（人民幣，下同，約1.18萬美元）。

新華社報導，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局、上海市公積金管理中心等六部門共同發布《關於優化本市房地產政策措施的通知》的文件，主要包括優化住房公積金提取、優化個人住房信貸、實施「以舊換新」購房補貼、推行房票安置以及推進收購二手住房等五個方面、八項政策措施，簡稱「滬八條」。

主要政策包括：擴大支付購房首付款提取範圍，將繳存人從購買新建預售商品住房，進一步擴大至購買新建商品住房現房；優化購房提取公積金頻次和限額，在上海沒有公積金個人住房貸款或未辦理公積金衝還貸業務的已購房繳存人，購房提取頻次由不動產權證發證之日起五年內「提取一次」調整為「每個自然年提取一次」；拓寬住房公積金購房支出情形，支持繳存人提取住房公積金支付上海市購房契稅和購買住房配套車位或車庫、儲藏室。

通知還明確優化二套房貸首付款比率。對於購買上海市外環外住房的購房者，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比率從「不低於20%」調整為「不低於15%」。

按照優化後政策規定，上海市首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比率統一為不低於15%；二套住房信貸政策保持區域差異化，外環內最低首付款比率為不低於25%。

值得注意的是，為支持居民置換改善需求，上海專門出台實施階段性購房補貼政策。自通知實施之日2026年8月21日起，至2027年3月31日，居民家庭在上海市外環外購買新建商品住房並完成合同網簽備案，且在網簽備案日前後一年內出售上海市二手住房的，可申請補貼，補貼金額按購買新建商品住房貸款總額的1%計算，單套住房最高補貼5萬元。其中，若所出售的二手住房位於上海市外環內，則還可另外申請補貼3萬元。兩項購房補貼可疊加至最高8萬元。

此外，通知還強調將進一步加大房票實施力度，加快推進收購二手住房用作保障性租賃住房等。

精華 FAQ

  • 政策涵蓋5個方面、8項措施，包含優化住房公積金提取、調整個人住房信貸、實施「以舊換新」購房補貼、推行房票安置，以及加快收購二手住房等，用來提振房市。

  • 新政策下，上海首套住房商業性個人房貸最低首付統一為不低於15%；購買外環外住房的二套房，最低首付也由不低於20%下調至不低於15%，外環內二套房則維持不低於25%。

  • 自2026年8月21日至2027年3月31日，居民家庭在外環外買新建商品住房並完成網簽，且在前後1年內出售上海二手住房，可申請補貼；按貸款總額1%計算，最高5萬元，若賣出的二手房在外環內，另可加3萬元。

貸款 房地產

上一則

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

下一則

科技巨頭若未達成商業協議 澳洲祭出新法課稅

延伸閱讀

舊金山可負擔住房保障法案 市長羅偉公開反對

舊金山可負擔住房保障法案 市長羅偉公開反對
地產投資／買condo 申請房貸為何變難？

地產投資／買condo 申請房貸為何變難？
加州中位價獨立屋 僅19%家庭能負擔

加州中位價獨立屋 僅19%家庭能負擔
紐約市長曼達尼「第二居所稅」政策 史泰登島法官暫叫停

紐約市長曼達尼「第二居所稅」政策 史泰登島法官暫叫停

熱門新聞

從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

為什麼油價沒有更高？克魯曼：下月通膨數據將回升

2026-08-13 11:57

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...