台灣7月外銷訂單創新高 全年拚破兆美元

AI需求熱，持續推升外銷訂單成長。(本報資料照片)

AI需求熱，持續推升外銷訂單成長，台灣經濟部20日發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，年增61.9%，優於預期，呈連18紅。台經濟部統計處長黃偉傑表示，伺服器及散熱模組訂單拉貨超乎預期，成為主要動能。

黃偉傑說，下半年AI供應鏈 訂單展望佳，進入歐美年終聖誕節消費旺季，加上全球主要預測機構近期上修全年經濟成長率，景氣轉佳，消費性電子產品及傳統貨品訂單也會增加，經濟部樂觀看待下半年訂單。

台灣經濟部預估，8月訂單將再攀升到970億至990億美元，年增率高達61.4%至64.8%。

至於是否有望單月衝破千億美元？黃偉傑分析，9月因消費新品拉貨潮，向來是下半年接單最旺月份，他預判下半年各月中，9月接單最有機率破千億美元。

外界推估，今年全年外銷訂單金額有望突破1兆美元，黃偉傑說，以目前AI供應鏈訂單趨勢，全年接單破1兆美元機率愈來愈高。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策雖影響全球經貿步調，但全球經濟展現韌性，在AI及新興科技應用熱度延續下，各國建置AI基礎建設，雲端業者擴大資本支出，加上台灣半導體先進製程及伺服器供應鏈位居全球核心地位，有助外銷接單穩步成長。

台灣經濟部統計，7月資訊通信產品接單332.7億美元，為歷年單月第三高、歷年同期新高，年增89.5%，受惠AI及雲端服務等需求維持高檔，帶動伺服器、網通產品接單暢旺。

7月電子產品接單413.2億美元，創歷年單月新高，年增71.7%，主因AI、高效能運算等需求不墜，帶動記憶體、IC製造等接單增加。

不過，7月光學器材接單18.1億美元，年減10.6%，主因面板拉貨動能疲弱，但光學檢測及量測設備受惠AI訂單續增，抵銷部分減幅。

黃偉傑分析，手機小尺寸面板已由中國大陸獨占鰲頭，台灣業者面板訂單主要是車用及大尺寸電視面板，訂單主要受到車市較不景氣、電子產品買氣不足影響。