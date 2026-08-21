我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

台灣7月外銷訂單創新高 全年拚破兆美元

記者江睿智陳儷方／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI需求熱，持續推升外銷訂單成長。(本報資料照片)
AI需求熱，持續推升外銷訂單成長。(本報資料照片)

AI需求熱，持續推升外銷訂單成長，台灣經濟部20日發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，年增61.9%，優於預期，呈連18紅。台經濟部統計處長黃偉傑表示，伺服器及散熱模組訂單拉貨超乎預期，成為主要動能。

黃偉傑說，下半年AI供應鏈訂單展望佳，進入歐美年終聖誕節消費旺季，加上全球主要預測機構近期上修全年經濟成長率，景氣轉佳，消費性電子產品及傳統貨品訂單也會增加，經濟部樂觀看待下半年訂單。

台灣經濟部預估，8月訂單將再攀升到970億至990億美元，年增率高達61.4%至64.8%。

至於是否有望單月衝破千億美元？黃偉傑分析，9月因消費新品拉貨潮，向來是下半年接單最旺月份，他預判下半年各月中，9月接單最有機率破千億美元。

外界推估，今年全年外銷訂單金額有望突破1兆美元，黃偉傑說，以目前AI供應鏈訂單趨勢，全年接單破1兆美元機率愈來愈高。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策雖影響全球經貿步調，但全球經濟展現韌性，在AI及新興科技應用熱度延續下，各國建置AI基礎建設，雲端業者擴大資本支出，加上台灣半導體先進製程及伺服器供應鏈位居全球核心地位，有助外銷接單穩步成長。

台灣經濟部統計，7月資訊通信產品接單332.7億美元，為歷年單月第三高、歷年同期新高，年增89.5%，受惠AI及雲端服務等需求維持高檔，帶動伺服器、網通產品接單暢旺。

7月電子產品接單413.2億美元，創歷年單月新高，年增71.7%，主因AI、高效能運算等需求不墜，帶動記憶體、IC製造等接單增加。

不過，7月光學器材接單18.1億美元，年減10.6%，主因面板拉貨動能疲弱，但光學檢測及量測設備受惠AI訂單續增，抵銷部分減幅。

黃偉傑分析，手機小尺寸面板已由中國大陸獨占鰲頭，台灣業者面板訂單主要是車用及大尺寸電視面板，訂單主要受到車市較不景氣、電子產品買氣不足影響。

精華 FAQ

  • 主要因AI需求持續升溫，帶動伺服器與散熱模組拉貨超乎預期，加上資訊通信與電子產品接單同步大增，使7月外銷訂單達979.4億美元、年增61.9%。

  • 資訊通信產品接單332.7億美元，年增89.5%；電子產品接單413.2億美元，年增71.7%，兩者都創下亮眼成績，主因是AI、雲端服務與高效能運算需求強勁。

  • 經濟部預估8月仍可維持970億至990億美元，9月有機會衝破千億美元；若AI供應鏈需求延續，全年外銷訂單突破1兆美元的機率也會愈來愈高。

供應鏈

上一則

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

下一則

科技巨頭若未達成商業協議 澳洲祭出新法課稅

延伸閱讀

台7月出口增3成 連33個月正成長

台7月出口增3成 連33個月正成長
AI爆發 台今年經濟成長率估11.05% 創39年新高

AI爆發 台今年經濟成長率估11.05% 創39年新高
台今年對美出超可望破紀錄逾2000億 學者憂兩大隱患

台今年對美出超可望破紀錄逾2000億 學者憂兩大隱患
美啟動「結構性產能過剩」調查 台灣芒刺在背

美啟動「結構性產能過剩」調查 台灣芒刺在背

熱門新聞

從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

為什麼油價沒有更高？克魯曼：下月通膨數據將回升

2026-08-13 11:57

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...