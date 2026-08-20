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誰在買中國人形機器人？ 特殊訂單撐榮景 創投示警炒作高峰已近

編譯季晶晶／綜合外電
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中國政府支持的訓練中心，已成為部分人形機器人製造商的重要營收來源。（美聯社）
中國政府支持的訓練中心，已成為部分人形機器人製造商的重要營收來源。（美聯社）

中國的人形機器人產業快速擴張，但金融時報爆料，政府支持的訓練中心成為部分製造商的主要營收來源。訓練中心向業者購買機器人，蒐集訓練數據後再賣回給業者。投資人質疑，這並非市場真實需求，而是類似輝達NVIDIA）在AI資料中心領域的循環融資模式。北京鼓勵地方政府興建訓練中心，由人員透過遠端操作（Teleoperation）教導機器人執行任務。中國在6月底已有逾90座中心落成或興建中。

樂聚機器人去年有45%的夸父人形機器人銷量來自這類中心，優必選也取得人民幣1.4億元（約2082.7萬美元）的訂單，而宇樹科技2025年前9個月的人形機器人營收中，近四分之三來自大學等教育及研究領域， 直接出貨給訓練中心的占比相對低。

這些訓練中心取得的數據，多半仍賣回給機器人業者，只有少部分流向汽車製造商等實際用戶、用於生產線作業。

這些數據的品質也受到質疑，未必適用於真實工廠或倉庫。不同製造商之間還有相容性疑慮。

訓練數據的價格並不低。一段5分鐘機器人舞蹈的訓練數據，售價最高可達人民幣100萬元。

由於地方政府與機器人業者關係密切，外界很難區分到底是真實需求還是政策帶動的採購。

一名創投人士表示，人形機器人正接近炒作周期高峰，部分早期投資人已在尋找出售持股、退出投資的機會。

精華 FAQ

  • 因不少銷量來自政府支持的訓練中心，這些中心買機器人後蒐集數據，再把數據回售給業者，外界認為更像政策驅動而非真正商業需求。

  • 訓練中心由地方政府鼓勵興建，透過遠端操作教導機器人完成任務，既是採購方也是數據供應方；截至6月底，中國已有逾90座落成或興建中。

  • 部分投資人認為這是類似循環融資的模式，數據品質與相容性也受質疑；創投人士更直言炒作周期已近高峰，早期投資人已在尋找退出機會。

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