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日媒爆料中國卡台灣關鍵材料 交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

編譯盧思綸／即時報導
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中國正限制或延遲向台灣出口鍺、石英及部分永久磁鐵等關鍵材料，波及光學、半導體製造...
中國正限制或延遲向台灣出口鍺、石英及部分永久磁鐵等關鍵材料，波及光學、半導體製造及航太產業，導致台灣相關供應鏈面臨嚴重瓶頸。兩岸示意圖。（AI生成）

日經亞洲20日引述多名消息人士透露，中國正限制或延遲向台灣出口鍺、石英及部分永久磁鐵等關鍵材料，波及光學、半導體製造及航太產業，導致台灣相關供應鏈面臨嚴重瓶頸。部分中國供應商遭當局約談，被要求交代客戶及出貨資訊。

多名直接知情人士稱，從去年開始，由於中國海關查驗時間拉長，一些光學技術製造商在向中國供應商取得材料時，遭遇明顯延誤與阻礙。

知情人士指出，這是整個產業都面臨的問題；一些中國供應商甚至曾遭當局約談，被要求交代客戶及出貨資訊，部分台灣業者也因此無法如期交貨，進而流失訂單。

鍺是紅外線鏡片的關鍵材料，這類鏡片可用於熱成像，以及其他國防與工業用途。鍺也是光纖與光子技術使用的重要材料之一。另一方面，石英則是光學零組件、半導體製造及其他科技應用不可或缺的材料。

一名晶片設備製造商主管表示，中國限制石英出口已拖累整體生產，使產品交貨期延長數月。由於晶片產業對石英品質與精密度要求極高，目前仍難找到中國以外的替代供應來源。

航太產業也面臨類似困境。消息人士指出，中國出口管制已干擾部分關鍵永久磁鐵供應，尤其是製造馬達及先進機器人不可或缺的釹永久磁鐵，而其他地區目前也難以提供具成本效益的替代來源。

中國是這類材料的全球主要供應國，過去也曾在地緣政治爭端中，利用對相關供應的掌控作為施壓手段。

精華 FAQ

  • 報導指出，遭限制或延遲出口的材料包括鍺、石英及部分永久磁鐵，其中釹永久磁鐵對馬達、先進機器人與航太用途尤其重要。

  • 影響涵蓋光學、半導體製造與航太產業，部分業者因材料到貨延後而拉長生產週期，甚至無法準時交貨，導致訂單流失。

  • 因為鍺與石英對品質、精密度要求極高，而中國又是全球主要供應國，其他地區目前難以提供兼具穩定性與成本效益的替代來源。

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