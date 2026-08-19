中國房地產進入存量時代 官媒：理性看待投資下滑

評論強調，中國房地產市場進入中古屋交易主導的存量時代，應理性看待房地產開發投資、房屋施工面積、新開工面積、竣工面積、新建商品房銷售等指標下滑情況。圖為北京市五環內一在建樓盤。 (中新社)

中國1至7月房地產 開發投資金額年減19.2%。評論認為，中國房地產市場進入中古屋交易主導的存量時代，應該理性看待房地產開發投資金額等與過往增量時代相關指標。

中國官媒經濟日報19日刊載「亢舒專欄：房地產週評」，為房地產開發投資金額驟減「打圓場」。評論強調，中國房地產市場進入中古屋交易主導的存量時代，應理性看待房地產開發投資、房屋施工面積、新開工面積、竣工面積、新建商品房銷售等指標下滑情況。

今年上半年中古屋在交易總量占比為50.4%。評論提到，今年多個城市中古屋交易成長態勢明顯，原因在於熱點城市集聚大量剛需和改善性需求購房人群，近年中古屋價格整體下滑，有總價相對低、入住快、生活配套成熟等優勢，更多年輕人和新市民轉向購置。

評論喊話分析市場應理性看待中古屋交易增加與新房交易規模量縮的趨勢，在討論房地產市場時，應將新房和中古屋加總一起來看待總供給量和總需求量，隨著存量時代到來，中古屋交易量逐漸上升、新房交易量逐漸下降是常態。

中國國家統計局統計資料顯示，今年1至7月全國房地產開發投資人民幣4兆3009億元（約6300億美元），年減19.2%。評論強調，房地產開發投資金額下降、新增供給減少，這是各地嚴控增量、市場自發調整的結果，對此應理性看待。

評論結語強調，房地產業仍是帶動經濟成長的重要產業。從已開發國家的房地產發展經驗來看，房地產進入存量時代後仍是產業鏈長、帶動面廣的國民經濟重要產業，房地產拉動投資的方式將轉向都市更新，城中村、危舊房、老舊社區等更新改造將成為穩投資重要力量。