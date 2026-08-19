我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

阿拉斯加州參議員初選 共和黨蘇利文、民主黨佩爾托拉遙遙領先

AI效應發酵 彭博：台企年獲利看增50%

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

人工智慧（AI）熱潮持續推升台灣科技業展望，彭博資訊最新預估台灣企業今年獲利將成長50%，幾乎是去年底預估18%的三倍，且分析師持續上修台股獲利預測範圍，從台積電、鴻海等大型權值股擴散至中型科技股。

彭博資訊彙整的資料顯示，分析師今年來已上調台股未來12個月獲利預期55%，光是7月就調高9.5%，是2009年以來最大單月調升幅度之一，也高於南韓KOSPI指數同期的7.5%。為解決先進晶片、封裝等產能瓶頸，業者正擴大資本支出，但供應吃緊也推高成本，促使企業舉債及漲價因應。

凱基投顧董事長朱晏民表示，市場仍低估這波AI投資周期的持續時間與規模。隨著AI基礎設施需求擴大，受惠範圍正延伸至伺服器、連接器、散熱與電源管理等中型企業。

彭博分析師表示，分析師上調台灣企業今年底前的獲利預測，背後有強勁訂單能見度支撐，尤其Nvidia輝達(另稱英偉達)相關業務需求強勁。AI資本支出周期延長雖已是市場普遍認知，但尚未完全反映在中型科技股的價格上，未來投資人將尋找能受惠強勁需求或結構性供應短缺，把資本支出轉化為營收及獲利成長的企業。

但分析師也提醒，平台轉換、客戶部署時程及零組件供應等情況，仍可能影響出貨時間，「即使訂單已確認，仍存有風險」。

為因應AI需求及產能瓶頸，業者持續加碼投資。封測大廠日月光投控7月宣布，2026年資本支出再增加20億美元至105億美元，以興建容納新增產能所需的先進廠房及設施；南亞科為加快新廠產能建置，把2026年資本支出上限由台幣520億元提高至近700億元。

台積電、台達電也上調今年資本支出指引，聯發科則核准50億美元彈性融資額度，以確保供應鏈產能並支援擴張。

產能吃緊也帶來成本壓力。彭博資訊統計，台灣上市公司在財報電話會議中提及「定價策略」次數不斷增加，目前至少已升到五年高點。聯詠總經理王守仁表示，記憶體等零組件及材料短缺推高成本，該公司已相應調漲產品價格。聯發科董事長蔡明介也表示，供應鏈成本上升已成產業普遍現象，該公司正透過定價措施，適當反映成本增加。

精華 FAQ

  • 主要因AI熱潮帶動台灣科技業訂單與展望升溫，尤其輝達相關需求強勁，促使分析師持續上調未來12個月獲利預期，對今年獲利成長的估計也因此升至50%。

  • 受惠範圍已從台積電、鴻海等大型權值股，擴散到伺服器、連接器、散熱、電源管理等中型科技股，顯示AI基礎設施需求正帶動更廣泛的供應鏈受益。

  • 業者一方面擴大資本支出、興建新廠與擴產，另一方面也因零組件和材料短缺推高成本而調漲產品價格，並透過舉債或融資額度確保供應鏈產能。

鴻海 人工智慧 台股

上一則

宇樹登陸科創板「真正挑戰才開始」 與特斯拉相較優勢在哪？

下一則

Anthropic年化營收 突破650億美元

延伸閱讀

AI爆發 台今年經濟成長率估11.05% 創39年新高

AI爆發 台今年經濟成長率估11.05% 創39年新高
美債殖利率走揚 AI高期待反成壓力 費半重挫5%拖累美股

美債殖利率走揚 AI高期待反成壓力 費半重挫5%拖累美股
應材財測優於預期 執行長透露AI帶旺 引爆「空前」需求

應材財測優於預期 執行長透露AI帶旺 引爆「空前」需求
美國消費轉弱 美股自歷史高點回落 半導體後市聚焦月底Nvidia財報

美國消費轉弱 美股自歷史高點回落 半導體後市聚焦月底Nvidia財報

熱門新聞

美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。(歐新社)

因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

2026-08-12 20:54
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 （路透）

歐洲第一家人民幣清算機構…是這家銀行

2026-08-11 09:41

超人氣

更多 >
Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」