中國人形機器人第1股宇樹科技掛牌 發行價每股150.8人民幣

宇樹科技19日在上交所科創板掛牌上市。(取材自財新網)

中國A股「人形機器人第一股」來了，宇樹科技19日在上交所科創板掛牌上市，IPO發行價格定在每股150.8元(人民幣，下同)，其未上市股票已被瘋炒，外界預期上市後股價將像長鑫科技一樣出現大漲行情。

以發行價推算，宇樹IPO市值約609億元，建銀國際給出1090億元的二級市場估值，也有業內人士預估，宇樹科技上市後估值將達到2000億元，意即預測股價有大漲兩倍以上空間。

宇樹科技在上市前夕公告今年上半年財報，累計營收11.5億元，年增48.5%；歸屬母公司淨利潤2.74億元，相較去年同期虧損3202.4萬元，實現轉虧為盈。

據此前公告，宇樹科技的發行本益比為219.23倍。第一財經引述香頌資本執行董事沈萌認為，目前市場流動性充裕，具有特殊敘事意義的IPO稀缺，人形機器人同時屬於市場關注的政策熱點領域，這也會推高整個行業的估值預期，宇樹科技上市後或有可能衝刺1,000億估值。

作為A股「人形機器人第一股」，宇樹科技IPO對中國機器人產業具有里程碑式的指標性意義，直接推動行業從技術驗證階段邁入產業化盈利的全新周期。

國新證券分析師指出，宇樹上市將從三個層面重塑行業格局：第一，確立估值錨，目前一些未上市具身智能公司估值已達200億至300億元，宇樹科技在二級市場的表現將成為這些公司後續融資、IPO定價的核心參考指標；第二，加速行業洗牌，企業需證明能賺錢，而非僅有技術，這將淘汰純概念型公司；第三，中長期來看，宇樹科技登陸A股有望牽引更多長期資金系統性配置人形機器人賽道。

在宇樹之後，中國具身智能領域還有多家公司申報A股IPO。其中，港股上市的越疆同時擬在A股創業板上市，還有申報科創板IPO的雲深處科技公司、申報創業板IPO的樂聚智能公司正在排隊審核。