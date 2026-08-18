宇樹登陸科創板「真正挑戰才開始」 與特斯拉相較優勢在哪？

7月2日在2026上海國際具身智能產業博覽會上，參觀者觀看宇樹科技機器人表演。當日，中國證券監督管理委員會同意宇樹科技股份有限公司首次公開發行股票註册，擬募資42.02億元人民幣。 (中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宇樹登陸科創板後，將每季接受營收、利潤與毛利率檢驗。

宇樹登陸科創板後，將每季接受營收、利潤與毛利率檢驗。 重點二： 2026年前6月營收增速放緩，扣非淨利也因研發投入承壓。

2026年前6月營收增速放緩，扣非淨利也因研發投入承壓。 重點三：四足機器人穩定收入與人形機器人高毛利，將成估值關鍵。

宇樹 科技公告，於19日在科創板上市，但真正的挑戰才剛開始：包括每季公布營收與淨利潤等數據，人形機器人 的高毛利與四足機器人的穩定收入如何平衡？特斯拉 等巨頭的虎視眈眈下，具身大模型的研發成敗將決定能否守住全球出貨量第一的王座。

新浪財經報導，以後每個季度，宇樹都要交作業了。在一級市場（發行市場），投資人可以容忍一家公司用三五年去兌現一個未來的故事。只要技術足夠前沿、賽道夠寬廣，虧損甚至戰略調整都可以被理解。

不過二級市場（流通市場）則是另一套邏輯。每個季度，宇樹都要公布營收、利潤、毛利率。機構投資者、賣方分析師會拿著顯微鏡看每一個數字。任何一個指標不及預期，都有可能引發市值的波動。

實際上，這種壓力已經初見端倪。在最新公布的招股書中，宇樹預計2026年前6月營收人民幣10.5億元至11.2億元，年增35.6%至45.4%，而在2023年至2025年，公司營收複合增長率為226.7%。

同時，因研發投入等期間費用快速增加，扣非後淨利潤預計約為人民幣2.3億元至2.8億元，較上年同期下降約21.9%至6.4%

除了業績增速外，宇樹的收入結構，也極有可能成為市場所審視的重點內容。目前，宇樹的主要收入來源為四足機器人與人形機器人。2025年，這兩項業務合計為宇樹帶來了超過90%的收入。

宇樹之所以成為萬眾矚目的科技公司，離不開旗下人形機器人在春晚舞台上的表現。同時，人形機器人也有更廣闊的市場空間。

據宇樹招股書，2023年至2025年，公司人形機器人的毛利率分別為87.6%、69.2%和63.1%，是宇樹毛利率最高的產品。

當然，這不代表四足機器人不重要，畢竟該業務在去年為宇樹貢獻超四成的收入。但市場可能更傾向於將宇樹的該業務，拿來與友商對比。

能成為宇樹的對手，自然不是等閒之輩。雲深處是大陸除宇樹外，為數不多已實現盈利的機器人企業。據沙利文的數據，2025年，雲深處在四足機器人行業應用領域的收入排名全球第一。

宇樹也在自己的招股書中，給予雲深度肯定：「在大陸市場...宇樹科技和雲深處在商業化應用、規模化交付方面形成領先優勢；除兩家龍頭企業外，其他參與企業多為初創企業，產品多處於新品推廣、市場拓展階段。」

雲深處旗下有絕影X系列和絕影Lite系列兩款四足機器人，其中絕影Lite系列的銷售單價，與宇樹旗下四足機器人接近。

目前，雲深處也在衝刺科創板。待這兩家公司均上市後，市場不可避免會對比雙方四足機器人的單價、毛利率，以求能更精準地計算估值。

在招股書中，宇樹列出自己的競爭對手，包括雲深處、智元、優必選、波士頓動力和特斯拉等8家企業。

同時，宇樹還表示車企與消費電子企業，正積極進入人形機器人行業，這些企業在資源投入、供應鏈管理、製造業經驗等方面具備一定競爭優勢。

而在宇樹的許多對手中，最為特殊的是特斯拉。這家以新能源汽車起家的全球科技龍頭，不僅有過硬的製造能力，還有行業領先的模型能力、數據及算力。

當然，宇樹也有著自己的優勢。2025年度，公司人形機器人出貨量已超5500台，出貨量全球第一。規模效應的作用下，宇樹已經成功將旗下人形機器人的均價打到了人民幣16.6萬元，三年間降了人民幣40萬元。

能把機器人打到這個價格，是特斯拉CEO馬斯克的夢想。他的計畫是未來將人形機器人的價格降低到2.5萬美元，但考慮到特斯拉機器人業務坎坷的進度，此事可能遙遙無期。

接下來，宇樹的攻堅重點是具身大模型，這是人形機器人的「大腦」，決定了這款產品能否像智慧手機或汽車一樣走向千家萬戶。

宇樹是從2024年起，逐步開始加強對具身大模型的研發投入；到了2025年下半年，又發布自研通用WMA模型與VLA模型。

倘若宇樹能夠率先在此方面實現突破，則不僅能提升自身的產品競爭力，還將為自己贏得通用機器人產業驗證者的光環，享受資本市場的持久青睞。