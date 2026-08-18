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長鑫科技股價飆12% 市值衝上A股第一 約2.5個貴州茅台

記者謝守真／綜合報導
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長鑫科技當前人民幣4.13兆市值約等於2.5個貴州茅台、2個中國石油。（路透）
長鑫科技當前人民幣4.13兆市值約等於2.5個貴州茅台、2個中國石油。（路透）

中國DRAM一哥長鑫科技上周取代騰訊，成為中國市值最高上市公司後，股價持續走強。17日大漲12%，收報人民幣61.8元，再創新高，總市值達人民幣4.13兆元（約6124萬美元）。分析認為，AI需求升溫、記憶體供應緊張，以及長鑫科技自由流通股有限等因素，推動股價走高。

長鑫科技當前人民幣4.13兆市值約等於2.5個貴州茅台、2個中國石油，徹底重塑了A股的市值結構。其核心支撐邏輯包括業績爆發及行業景氣持續看好。

受DRAM價格暴漲驅動，該公司預計2026年上半年淨利潤達人民幣500億至570億元，年增超過22倍。同時，AI算力需求爆發疊加記憶體原廠產能向HBM傾斜，傳統DRAM供需缺口擴大，行業處於量價齊升的超級周期。

分析師稱，長鑫科技是全球第四大DRAM生產商，既趕上全球記憶體晶片短缺，也恰逢中國致力於晶片國產化。科創板日報提到，長鑫科技產品覆蓋DDR、LPDDR兩大主流系列，2025年第4季全球市占率7.67%，位列全球第四、中國第一。

華創證券指，長鑫科技正處於中國國產替代、AI算力擴張與記憶體周期上行三重共振階段，隨著DDR5等高端產品放量、產能爬坡與規模效應釋放，業績增長空間有望持續打開。

截至2026年8月，長鑫科技已啟動大規模擴產計畫，通過多基地協同、IPO募資支撐產能快速爬坡，目標2028年底月產能達到50萬片（12吋晶圓），全球DRAM市占提升至約17%。此前，三星、SK海力士、美光三巨頭占據全球DRAM超過90%以上市占，透過產能調度控制價格，長鑫擴產後，將徹底改變海外巨頭壟斷定價的格局。

精華 FAQ

  • 主要因AI算力需求帶動記憶體行情、DRAM供給持續偏緊，加上公司自由流通股有限，推升股價強勢上漲，進而帶動市值快速膨脹並超越騰訊。

  • 文章指出，受DRAM價格暴漲帶動，長鑫科技預計2026年上半年淨利可達人民幣500億至570億元，年增超過22倍，反映記憶體景氣進入高檔週期。

  • 公司已啟動大規模擴產，目標在2028年底月產能達50萬片12吋晶圓、市占約17%，若順利落地，將削弱三星、SK海力士與美光對DRAM定價的主導力。

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