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中國「三駕馬車」全面放緩 固定資產投資創新低

記者張鈺琪葉文義陳宥菘／綜合報導
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中國「三駕馬車」沒勁，前七月固定資產投資減6.7%。圖為海南國際車展。（新華社）
中國「三駕馬車」沒勁，前七月固定資產投資減6.7%。圖為海南國際車展。（新華社）

中國經濟「三駕馬車」全面放緩，官方公布，7月規模以上工業增加值年增4.5%、社會消費品零售總額年增0.6%，兩數據皆較6月放緩，且遜於市場預期。今年前7月，固定資產投資萎縮6.7%，更是近20餘年來最差表現。專家呼籲下半年應加速推出刺激政策。

中國國家統計局數據顯示，今年前7個月，規模以上工業增加值年增5.3%、消費商品和服務零售總額增2.6%、進出口增17.3%，同期城鎮調查失業率平均值為5.2%，CPI年增0.9%。

針對當前總體經濟形勢，中國國家統計局形容：「國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固」。

在所有經濟統計數據中，今年前7個月，固定資產投資年減6.7%最受矚目。固定資產投資向來是拉動中國經濟成長的重要力量。

實際上，2005-2024年的近20年間，中國全國固定資產投資年度累計增速始終保持正增長，即便在2020年疫情衝擊最嚴重的時段，全年增速仍達2.9%。2025年全年下降3.8%，這是1996年有統計以來首次出現年度負增長，而2026年前7個月6.7%累計跌幅，已遠超2025年全年負增長幅度。

中國國務院總理李強17日就國內經濟情勢坦言，「當前內需不足問題仍然突出」，強調要堅持擴大內需，聚焦主要矛盾問題，抓住一些鏈條長、體量大的領域持續用力，進一步做強國內大循環，把內需潛力充分釋放出來。

他續指，要加快落實「6張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設實施方案，創新投融資機制吸引社會資本。協同推動投資於人和促進消費，「加大政策資源傾斜」。促進民間投資，「對新興領域、新型基礎設施、消費升級等方面投資給予更多支持」。

路透引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，中國經濟表現不佳的部分原因是現有政策措施運用不力。他認為應該關注投資問題，「投資的急劇下降是北京絕對不能接受的。」呼籲官員們在財政支出方面應更加大膽。

中誠信國際研究院院長袁海霞建議，當局應加快落地人民幣8000億元（約1186.3億美元）新型政策性金融工具，重點投向城市更新、6張網新基建領域，深化財政與金融聯動，撬動更多社會資本參與項目建設。

精華 FAQ

  • 7月規模以上工業增加值年增4.5%，社會消費品零售總額年增0.6%，兩項數據都較6月放緩，也低於市場預期，顯示工業與消費動能同步轉弱。

  • 因為前7月固定資產投資年減6.7%，不僅是近20餘年來最差表現，也代表中國拉動成長的重要引擎明顯失速，對後續經濟修復壓力更大。

  • 李強強調要擴大內需、加快6張網建設並吸引社會資本；學者則建議加大財政支出，並加快落地8000億元政策性金融工具，帶動基建與民間投資。

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