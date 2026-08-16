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宇樹科技未上市股 被炒到IPO價3.5倍

記者林宸誼／綜合報導
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宇樹科技於10日開啟新股申購，中籤結果已於12日公布。（中新社）
宇樹科技於10日開啟新股申購，中籤結果已於12日公布。（中新社）

中國人形機器人龍頭宇樹科技，日前剛公布IPO上市價人民幣150元，沒想到未上市股票已經掀起一波搶購熱潮，有仲介開出人民幣520元收購，是IPO價格的3.5倍，顯示投資人看好宇樹科技上市後的股價將會飆漲。

宇樹科技於10日開啟新股申購，中籤結果已於12日公布。通常申購後一到兩周內完成掛牌上市，外界推估宇樹將會在8月底前上市。

券商中國報導，這類未上市股票交易俗稱「暗盤交易」，以往常見於北京交易所新股，近期正向科創板明星股擴散。

之前在長鑫科技上市前，也有仲介高價收購長鑫科技新股，當時仲介的報價是人民幣36元，而發行價則是人民幣8元，14日收盤價已來到人民幣55.18元，相較IPO價格已大漲5.8倍，也高於仲介的收購價，顯然有利可圖。

據了解，「暗盤交易」通常由仲介與新股賣方提前敲定交易價格，以宇樹科技為例，雙方約定價格為人民幣520元；待新股上市後，賣方需按照仲介指令在指定價格賣出新股，若最終成交價格高於人民幣520元，收益歸仲介所有；若成交價格低於該價格，虧損則由仲介自行承擔。

南開大學金融研究院院長田利輝表示，從制度層面來看，這折射出A股打新機制（意指新股抽籤）下特有的套利生態，極低的中籤率催生籌碼稀缺性，場外溢價收購新股，本質上是一級市場制度性紅利的私下轉讓，這類行為不僅觸碰合規邊界，同時扭曲市場價格發現功能，該類交易屬於新股私下交易，交易雙方彼此完全陌生，暗藏諸多潛在風險。

由於這種交易模式雙方缺乏信任基礎，又沒有第三方的擔保平台，此前在交易中有違約的情況發生。

京都律所合夥人王嘉銘表示，這種針對新股的「黃牛收購」行為，本質上是一種違規且高風險的地下對賭協議。她稱，這看似「穩賺」的買賣，實則是行走在違法違規邊緣的高風險對賭。

精華 FAQ

  • 因宇樹科技被視為人形機器人龍頭，市場看好其上市後股價表現，加上A股打新中籤率低、籌碼稀缺，仲介便以高於IPO價3.5倍的520元收購。

  • 暗盤交易是仲介與新股賣方先約定價格，上市後再依指令賣出，若成交價高於約定價，差額歸仲介；若低於約定價，虧損則由仲介承擔。

  • 專家指出，這類交易屬於新股私下交易或地下對賭，雙方通常陌生、缺乏第三方擔保，且曾出現違約情況，還可能觸碰合規邊界並扭曲市場定價。

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