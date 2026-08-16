3大優勢助攻 台積美國廠今年獲利衝高

台積電 美國新廠在客戶追單、先進製程異地備援需求增加以及供應鏈 調度順利等三大優勢助攻下，上半年認列獲利已逾去年全年94%，法人預期，今年累計獲利將因規模經濟與產出提高，獲利有望大幅優於去年；台積電美國亞利桑納新廠P3晶圓廠也已在5月上梁，整體進度優於預期。

台積電董事長魏哲家 先前在法說會宣布，因美國先進客戶以及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，將於亞利桑納州再增加1000億美元的投資，美國新廠總投資規模達到2650億美元。

台積電美國亞利桑納廠區持續擴展，第三座晶圓廠已上梁，建設進度比預期好。市場看好，先前建廠經驗加速建廠與廠務進度，預期完工後到設備進駐的時間可再收斂，加速開出先進製程產能。三廠最快可望提早於2028年前後量產N2和A16製程，整體可能比原先目標提早至少四個季度，因應客戶異地備援需求。

台積電先前已預告，將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，看到來自美國先進客戶的濃厚興趣，並正致力於將量產進度加速數個季度，以支持客戶的需求。根據台積電規劃，第二座晶圓廠目前預計2026年下半年機台進廠，2027年下半年量產，比預期提前。

台積電財報數字顯示，美國亞利桑納州新廠在2026年第1季單季獲利約188.08億元(台幣，下同)，認列投資收益約169.09億元。單季獲利超越2025年全年獲利161.41億元。今年上半年累計獲利360.66億元，台積電認列投資收益311.51億元，今年起美國投資抵減率由25%提高至符合資格投資金額之35%，也強化台積電在地財務競爭力。

台積電說明，新增投資是為了興建數座採用2奈米及更先進製程技術的晶圓廠，以及先進封裝廠，以支持來自美國先進客戶強勁的未來數年需求。

台積電美系客戶對異地備援有需求，對2奈米家族的產能爭奪更延伸到相關的埃米製程A16等級，美國新廠前六座廠的產能已被全包下。

法人認為，台積電2028年之前海外產能將達到總產能占比的20%，滿足客戶的異地備援與地緣政治需求。