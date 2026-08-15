蘋果改變策略 攜阿里為中國市場打造專屬AI模型
知情人士透露，蘋果公司正與阿里巴巴合作，專門為中國市場訓練一套大型語言模型（LLM），與蘋果先前在當地市場依賴第三方模型支持人工智慧（AI）功能的策略，有所不同。
代表蘋果在中國AI戰略重大轉變，也將使蘋果成為首家獲北京批准、在中國推出自有專屬AI模型的外國企業。
路透報導，蘋果這款AI模型是與阿里巴巴合作開發的，並在阿里巴巴支持下進行訓練。
知情人士說，在蘋果更新iOS作業系統後，蘋果AI套裝工具Apple Intelligence未來幾個月將在中國推出，展現外國企業在中國部署AI的獨特「雙軌」戰略，以便應付嚴格的監管阻礙。
蘋果藉由推出專為中國市場量身打造的自研模型，將得以讓當地市場對AI體驗擁有更大的控制權。目前，蘋果在中國市場已被華為等當地競爭對手搶走部分市占。
這也將使蘋果成為首家獲得中國政府批准、在中國提供專有AI模型的外國企業。在美中圍繞AI問題的貿易和外交分歧不斷擴大的背景下，這也將成為美中科技企業之間一次罕見的合作。
此前，蘋果傾向於採用中國國內合作夥伴的模型，將生成式AI導入在中國銷售的iPhone和其他產品中。目前在中國市場，Anthropic的Claude和OpenAI的ChatGPT等美國模型均無法使用；在美國，蘋果是將這些美國AI模型與自身技術和產品結合。
中國市場對蘋果的業績仍至關重要，占其營收的相當大一部分。由於中國版iPhone一直缺乏AI功能，隨著消費者轉向配備內置AI助手的國產品牌手機，這被認為是拖累蘋果在華銷量的因素之一。
目前尚不清楚蘋果自主訓練的模型將與第三方中國模型如何分工，以及二者將如何協調運作。
蘋果不再單純依賴第三方中國模型，而是與阿里巴巴合作，為中國市場訓練專屬大型語言模型，讓蘋果對當地AI體驗擁有更高主導權。 這代表蘋果在中國AI策略上由外部依賴轉向自有專屬模型，也可能成為首家獲北京批准、在中國推出自家AI模型的外國企業。 若Apple Intelligence順利在中國上線，將有助蘋果補足中國版iPhone缺乏AI的短板，提升產品吸引力，並對抗華為等本地手機品牌。
精華 FAQ
蘋果不再單純依賴第三方中國模型，而是與阿里巴巴合作，為中國市場訓練專屬大型語言模型，讓蘋果對當地AI體驗擁有更高主導權。
這代表蘋果在中國AI策略上由外部依賴轉向自有專屬模型，也可能成為首家獲北京批准、在中國推出自家AI模型的外國企業。
若Apple Intelligence順利在中國上線，將有助蘋果補足中國版iPhone缺乏AI的短板，提升產品吸引力，並對抗華為等本地手機品牌。
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