中芯迎拉貨潮 Q2晶圓售價增5.7% Q3喊漲

中芯國際聯合CEO趙海軍表示，第2季晶圓銷售單價提升5.7% ，第3季生產的晶圓已執行新定價。（路透）

中芯國際聯合CEO趙海軍14日表示，受到人工智慧 對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨影響，2026年第2季，公司晶圓量價齊升，其中出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升5.7%。第3季生產的晶圓已執行新定價

趙海軍指出，下半年，人工智慧產生的產業推動與溢出效應還將繼續為積體電路製造帶來廣泛需求。

財聯社報導，趙海軍在14日第2季電話業績會上介紹，2026年第2季，公司晶圓量價齊升，單季收入突破30億美元，各項核心經營數據與上季相比均實現了大幅增長。

其中，出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升5.7%；出貨量的增加主要源於人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨。當季公司新增晶圓8000片折合12吋月產能；產能利用率為93.7%，與上季相比增長0.6個百分點。

趙海軍表示，第3季生產的晶圓已執行新定價。

趙海軍還稱，由於人工智慧配套晶片需求旺盛，海外訂單回流以及在地化製造繼續加強，第2季中國區的收入增長幅度最大為22%。

收入以應用來看，智慧手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴、工業與汽車收入占比分別為17%、16%、44%、7% 和17%，絕對值與上季相比均有提升，由於公司將產能更多調配給需求緊缺的領域，使得人工智慧配套的電腦與平板、工業與汽車收入絕對值與上季相比增長在4成左右。

其他應用雖然終端整體下行，但客戶的提前拉貨抵消了部分影響，使得智慧手機、消費電子、互聯與可穿戴收入絕對值實現了8%、16%、13%的增長。

中芯國際13日公布今年第2季未經審核財報營收30.06億美元，年增36.1%，淨利潤4.79億美元，年增261.7%，毛利率25.3%，較第1季提升5.2個百分點。中芯國際表示，成長主要受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變化帶動。