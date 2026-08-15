我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

中芯迎拉貨潮 Q2晶圓售價增5.7% Q3喊漲

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中芯國際聯合CEO趙海軍表示，第2季晶圓銷售單價提升5.7% ，第3季生產的晶圓...
中芯國際聯合CEO趙海軍表示，第2季晶圓銷售單價提升5.7% ，第3季生產的晶圓已執行新定價。（路透）

中芯國際聯合CEO趙海軍14日表示，受到人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨影響，2026年第2季，公司晶圓量價齊升，其中出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升5.7%。第3季生產的晶圓已執行新定價

趙海軍指出，下半年，人工智慧產生的產業推動與溢出效應還將繼續為積體電路製造帶來廣泛需求。

財聯社報導，趙海軍在14日第2季電話業績會上介紹，2026年第2季，公司晶圓量價齊升，單季收入突破30億美元，各項核心經營數據與上季相比均實現了大幅增長。

其中，出貨量與上季相比增加14.4%，晶圓平均銷售單價與上季相比提升5.7%；出貨量的增加主要源於人工智慧對配套晶片需求的激增與客戶的提拉出貨。當季公司新增晶圓8000片折合12吋月產能；產能利用率為93.7%，與上季相比增長0.6個百分點。

趙海軍表示，第3季生產的晶圓已執行新定價。

趙海軍還稱，由於人工智慧配套晶片需求旺盛，海外訂單回流以及在地化製造繼續加強，第2季中國區的收入增長幅度最大為22%。

收入以應用來看，智慧手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴、工業與汽車收入占比分別為17%、16%、44%、7% 和17%，絕對值與上季相比均有提升，由於公司將產能更多調配給需求緊缺的領域，使得人工智慧配套的電腦與平板、工業與汽車收入絕對值與上季相比增長在4成左右。

其他應用雖然終端整體下行，但客戶的提前拉貨抵消了部分影響，使得智慧手機、消費電子、互聯與可穿戴收入絕對值實現了8%、16%、13%的增長。

中芯國際13日公布今年第2季未經審核財報營收30.06億美元，年增36.1%，淨利潤4.79億美元，年增261.7%，毛利率25.3%，較第1季提升5.2個百分點。中芯國際表示，成長主要受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變化帶動。

精華 FAQ

  • 第2季中芯晶圓出貨量較上季增加14.4%，晶圓平均銷售單價也提升5.7%，呈現量價齊升。公司並指出，新增產能與高利用率支撐了這波成長。

  • 主要來自人工智慧配套晶片需求激增，以及客戶提拉出貨的影響；同時，海外訂單回流和在地化製造加強，也讓中國區收入增幅達到22%。

  • 第2季未經審核營收30.06億美元，年增36.1%，淨利潤4.79億美元，年增261.7%，毛利率25.3%。產能利用率達93.7%，第3季晶圓也已執行新定價。

人工智慧

上一則

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

下一則

OpenAI年化營收拚倍增 但1年內第2度更換營收長

延伸閱讀

中芯Q2淨利飆增2.6倍 衝上4.79億美元

中芯Q2淨利飆增2.6倍 衝上4.79億美元
三星消費電子 爆上季虧損5.44億美元

三星消費電子 爆上季虧損5.44億美元
應材財測優於預期 執行長透露AI帶旺 引爆「空前」需求

應材財測優於預期 執行長透露AI帶旺 引爆「空前」需求
超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

熱門新聞

美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
評論者認為，對美股後市總是悲觀的「萬年空頭」，往往忽略一個重要事實：大跌後，未來會漲更多。（歐新社）

貝瑞警告1987崩盤重演可信嗎？專家：「萬年空頭」忽略美股重要事實

2026-08-08 19:02
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 （路透）

歐洲第一家人民幣清算機構…是這家銀行

2026-08-11 09:41
市場推估聯準會（Fed）9月升息可能性高於40%。不過，經濟學家布魯克斯表示，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步趨緩，將使許多斷定Fed今年必定升息的交易員措手不及。圖為紐約證券交易所交易員觀看聯準會主席華許發言。（路透）

學者：密切關注8/12 押注Fed必升息的交易員將「投降」

2026-08-08 13:12

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了