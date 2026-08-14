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中國AI眼鏡賣爆了 2026上半年銷量大漲85.5% 雷鳥、Rokid、千問前三

記者林宸誼／即時報導
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研究機構洛圖科技發布2026年上半年中國AI眼鏡零售市場數據。線上市場銷量前四品...
研究機構洛圖科技發布2026年上半年中國AI眼鏡零售市場數據。線上市場銷量前四品牌為雷鳥、Rokid、千問、華為，四大品牌總銷量市占，從第1季56%降至第2季53%。圖為千問AI眼鏡在2026年人工智能大會上展位。(記者林宸誼／攝影)

研究機構洛圖科技發布2026年上半年中國AI眼鏡零售市場數據。數據顯示，中國AI眼鏡全通路銷量達90.9萬副，年增85.5%，銷售額達人民幣18.8億元(約2.7億美元)，年增98.7%。AI眼鏡納入國家消費品以舊換新補貼、主流產品價格持續下探是推動市場擴容的重要因素。

線上市場銷量前四品牌為雷鳥、Rokid、千問、華為，四大品牌總銷量市占，從第1季56%降至第2季53%，龍頭格局尚未固化，各品牌在不同細分賽道有差異化表現。

目前行業技術路線未收斂，殺手級應用尚未確立，龍頭護城河尚未建立，後續找到差異化路線的廠商仍有機會改寫現有市場格局。

2026年，AI眼鏡首次被納入國家消費品以舊換新補貼品類，個人消費者可享受售價15%、最高人民幣500元的補貼，進一步降低嘗鮮門檻。

與此同時，主流產品價格持續下探，部分人民幣千元價位產品已經能夠搭載離線大模型，智慧眼鏡正加速從極客使用者向大眾消費市場滲透。

新聞晨報報導，上海百年老字型大小吳良材，12日聯合阿里千問AI，在上害南京東路上，共同打造的上海首家千問AI眼鏡全中國旗艦店。

阿里集團千問AI硬體銷售部負責人白雲海表示，南京路步行街見證多輪商業技術變革，品牌落地全中國首店，意在讓AI眼鏡新品類在成熟商圈接受市場檢驗。

白雲海指出，合作中由吳良材負責專業驗光配鏡，千問專注將大模型AI融入眼鏡硬體。當下行業普遍存在使用者不懂產品功能的痛點，AI眼鏡的核心是讓人工智慧從手持工具變為面部隨身夥伴。

精華 FAQ

  • 洛圖科技數據顯示，中國AI眼鏡全通路銷量達90.9萬副，年增85.5%；銷售額達18.8億元，年增98.7%，顯示市場正快速放量。

  • 主要動力包括AI眼鏡首次納入國家以舊換新補貼，個人可享售價15%、最高500元補助，加上主流產品價格下探，降低消費者嘗鮮門檻。

  • 線上市場前四品牌為雷鳥、Rokid、千問與華為，合計市占從第1季56%降至第2季53%。由於技術路線未收斂、殺手級應用未定，後進者仍有機會改變格局。

華為 智慧眼鏡

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