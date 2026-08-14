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因應AI熱 南亞科建DRAM新廠 落腳點曝光

記者簡永祥／綜合報導
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台塑集團擴張科技版圖 資料來源／記者整理
台塑集團擴張科技版圖 資料來源／記者整理

台塑集團擴張科技版圖，啟動歷年來最大投資。首波由今年集團獲利最豐碩的南亞科打前鋒，規畫在雲林及屏東各興建全新的12吋晶圓廠，切入次世代動態隨機存取記憶體（DRAM）及客製化DRAM。

據調查，考量建廠周邊基礎建設完整度及用水用電規畫，南亞科可能優先啟動在雲林產業園區建廠，切入第4代10奈米（1D）以下先進製程產品，迎接AI由雲端向邊緣端應用擴散所需龐大記憶體需求。

台塑集團行政中心總裁吳嘉昭證實南亞科計畫在台興建新廠的規畫，不過礙於廠址還未正式核撥，不便透露最終落腳何處，但表明這是集團啟動多元布局，擴大投資「非常重要」一環，且投資金額將比即將在2028年量產的林口5A新DRAM廠3000億元（台幣，下同）還要高。

據了解，AI造成記憶體嚴重缺貨，南亞科產能每個月拉滿仍無法滿足客戶需求，去年下半年即積極展開覓地建廠事宜。今年3月，南亞科董事會宣布美國SanDisk（晟碟）與Cisco（思科）、日本Kioxia（鎧俠）、南韓SK海力士集團旗下的Solidigm，透過入股方式包產能，四家公司參與南亞科私募案，合計注資787.2億元，加速DRAM漲勢，也加速南亞科推進新廠建置。

由於台積電在台灣大舉擴廠已讓電力供應緊張，南亞科眼看新廠落在北部無望，隨即向總統府及行政院提出需要政府協助取得建廠土地請求，最後由總統府祕書長潘孟安透過跨部會整合協助，列出可供南亞科建廠所需土地。

消息人士透露，南亞科經評估後，最後評選出適合建廠廠址包括雲林產業園區及屏東科學園區，而潘孟安出身屏東，當然希望南亞科近4000億元的投資計畫能優先在屏東科學園區落腳。

不過南亞科經多次考察後，認為屏科周邊基礎建設還未完善，新DRAM廠建廠完工時程與客戶需求無法銜接，傾向優先在雲林產業園區啟動建廠。

南亞科高層上周帶隊拜會潘孟安，提出可能會優先在雲林產業園區先興建12吋晶圓廠的規畫，但也表明會持續將屏東列入下一步建廠規畫計畫內，讓台塑集團這項在科技版圖最大投資案，優先在雲林啟動，至於詳細投資計畫將在取得土地後進行細部設計及環評作業，並將資金規畫交由董事會討論後再對外說明。

南亞科目前在台灣擁有兩座12吋晶圓廠，位於新北泰山南林科技園區，月產能約7萬片，目前全數滿載。

至於投資總額高達3000億元的5A新廠，已進行裝機作業，預計於明年下半年開始投片量產，南亞科董事會稍早上修產能規畫，最大月產能增至4.5萬片，第一階段月產能規畫，預計2028至2029年產能逐步放大。

南亞科規畫斥資4000億台幣在雲林興建全新的DRAM廠，迎接龐大記憶體需求。圖為...
南亞科規畫斥資4000億台幣在雲林興建全新的DRAM廠，迎接龐大記憶體需求。圖為雲林科技工業區。(記者黃仲裕／攝影)

精華 FAQ

  • 南亞科規畫在雲林產業園區與屏東科學園區各興建1座全新的12吋晶圓廠，投入次世代DRAM與客製化DRAM製造。依目前評估，雲林被視為較可能優先啟動的地點。

  • 南亞科認為雲林在周邊基礎建設、用水與用電規畫上較完整，較能銜接新廠完工與客戶需求。相較之下，屏東科學園區的配套仍待完善，因此暫列下一步規畫。

  • 這是台塑集團歷年來最大科技投資之一，金額還將高於林口5A新廠3000億元。南亞科也希望藉由擴產，回應AI帶來的記憶體缺貨與強勁需求，強化產能布局。

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