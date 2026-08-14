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DeepSeek大幅調漲API價格 漲幅最高3.5倍

記者賴錦宏／綜合報導
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DeepSeek大幅漲價2.2倍至3.5倍，17日生效。（新華社）
DeepSeek大幅漲價2.2倍至3.5倍，17日生效。（新華社）

中國深度求索（DeepSeek）13日宣布大幅調漲應用程式介面（API）價格，以最新發布的旗艦模型V4 Pro為例，漲幅高達2.2倍至3.5倍，並從8月17日零時生效。

根據DeepSeek公告，將同時引入峰谷定價機制，以旗艦模型V4 Pro為例，高峰時段每百萬詞元（token）輸出價格將漲至人民幣27元，較現行人民幣6元上漲約3.5倍；即便是空閒時段的人民幣13.5元，亦較原價上漲2.2倍。

此次漲價涉及DeepSeek現有全部兩款主力API模型，涵蓋輸入與輸出的計費，對於大量依賴DeepSeek低價API建立產品的企業開發者而言，這一調整將推高其運營成本，並可能引發市場對DeepSeek競爭優勢能否持續的重新評估。

DeepSeek此次定價改革的核心在於引入峰谷兩檔差異定價，高峰時段價格為空閒時段的兩倍，高峰時段界定為每日09:00至12:00及14:00至18:00，其餘時間段均為空閒時段。

此外，備受關注的DeepSeek旗艦模型V4 Pro的正式版在12日深夜上線，版本已升級為0813，從DeepSeek發布的評測比較可看到，DeepSeek V4 Pro正式版在多項測試中，接近美國Anthropic的旗艦產品Claude Fable 5水平，相比之前的預覽版能力大幅提升。

兩者在性價比方面，Fable 5效能平均僅較DeepSeek V4 Pro正式版提升5.3%，但價格卻高45倍。

Fable 5的定價為每百萬詞元（token）輸入10美元、輸出50美元；V4 Pro的定價分別為0.435美元和0.87美元，快取輸入的價格為0.003625美元。

以混合費率計算，Fable 5的價格是30美元，而V4 Flash（7/31發布的前個版本）價格為0.65美元，約是後者的46倍。

對於大規模經營企業並使用AI工具的用戶來說，這種價差至關重要。

由於Fable 5的思考時間更長、寫入量更大，因此每次完成任務的成本也更高。Artificial Analysis測得Fable 5基準測試任務的成本為3.15美元，而V4 Flash的成本僅為3美分，便宜了約99%。

精華 FAQ

  • DeepSeek公告指出，此次API價格調整將自8月17日零時起正式生效，涵蓋現有兩款主力模型的輸入與輸出計費，對企業開發者成本影響明顯。

  • 以V4 Pro為例，高峰時段每百萬token輸出漲至人民幣27元，較原價6元約高3.5倍；空閒時段則為13.5元，仍比原價高2.2倍，且高峰價是空閒價2倍。

  • 由於許多企業依賴DeepSeek低價API建立產品，這次調價將推高營運成本，也可能引發市場重新評估其價格優勢能否持續，同時仍顯示其相對國際競品具高性價比。

DeepSeek

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