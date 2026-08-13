京東方OLED面板 傳打入iPad Air鏈 初期可能僅限中國市場機型
有業內消息指出，中國面板大廠京東方（BOE）正積極在重慶B12廠第六代OLED產線為蘋果新一代iPad Air開發OLED面板，力拚成為蘋果iPad Air OLED面板的第二供應商，直接挑戰主供應商三星顯示器。
韓國媒體The Elec報導，三星顯示器預計今年底至明年初啟動量產；而京東方開發iPad Air OLED面板順利通過蘋果認證，初期供貨量估計有限，可能僅限於中國市場機型。
據南韓業界預測，京東方的量產認證將於11-12月間確定，通常量產認證會在實際量產前1-2個月完成。若未能通過認證，初期將由三星顯示獨家供應。
京東方已成功打入iPhone OLED面板供應鏈，但在iPad等IT面板領域，仍由三星顯示器、LG顯示器（LG Display）等韓廠居領先地位。此外，京東方也通過成都B16廠第8.6代OLED產線試圖爭取MacBook Pro訂單，但傳聞目前良率穩定度仍未達蘋果標準，業界預估最快要2028年才有機會正式打入供應鏈。
報導引述南韓業界說法稱，京東方當前所有研發工作均圍繞切入iPad Air OLED供應鏈展開，最終供貨占比、供貨規模，完全取決於蘋果的產品評估與量產認證結果。
新款iPad Air OLED版本可能推出11吋及13吋版本，搭載採薄膜封裝（TFE）技術的混合型（Hybrid）OLED面板，並使用單層發光層結構、LTPS背板，以製造成本較低的規格來與高階iPad Pro做出區隔。
京東方擁有中國規模最大的OLED產線，第六代線共在成都、綿陽與重慶等三地設廠，目前已實現量產；第8.6代AMOLED產線總投資人民幣630億元，是中國首條、全球首批實現量產的高世代AMOLED產線，主攻筆記本電腦、平板電腦等中尺寸高端OLED產品，今年6月量產。
市場調研機構Omdia數據顯示，去年平板OLED面板出貨量為1090萬片，機構預測今年出貨量將相較去年同期提升39%，達到1500萬片。
京東方正於重慶B12廠開發iPad Air OLED面板，目標是成為蘋果iPad Air OLED的第二供應商，直接挑戰目前預期的主供應商三星顯示器。 報導指出，京東方即使順利通過蘋果量產認證，初期供貨量也可能相當有限，甚至可能只供應中國市場機型，主因仍是產品評估與量產認證結果未完全定案。 京東方已成功打入iPhone OLED供應鏈，但在iPad等IT面板仍落後韓廠；至於MacBook Pro訂單，雖已布局8.6代OLED產線，業界估計最快要到2028年才較有機會正式切入。
精華 FAQ
京東方正於重慶B12廠開發iPad Air OLED面板，目標是成為蘋果iPad Air OLED的第二供應商，直接挑戰目前預期的主供應商三星顯示器。
報導指出，京東方即使順利通過蘋果量產認證，初期供貨量也可能相當有限，甚至可能只供應中國市場機型，主因仍是產品評估與量產認證結果未完全定案。
京東方已成功打入iPhone OLED供應鏈，但在iPad等IT面板仍落後韓廠；至於MacBook Pro訂單，雖已布局8.6代OLED產線，業界估計最快要到2028年才較有機會正式切入。
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