內需疲弱 中車市7月銷量年減近21% 燃油車更大減41%

中國乘用車市場持續低迷，7月零售銷量年減20.9%至146.1萬輛。圖為2025年3月海南國際車展。（新華社）

中國乘用車市場持續低迷，7月零售銷量年減20.9%至146.1萬輛，其中燃油車大減41%；新能源車也年減3.9%，但市場滲透率升至65.1%新高。面對內需疲弱，中國車廠加速拓展海外市場，7月乘用車出口大增87.8%至91.8萬輛。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會公布最新統計數據，7月，中國乘用車零售銷量年減20.9%至146.1萬輛；2026年前7個月，乘用車累計零售銷量年減20.3%至1017.3萬輛。

燃油車銷售承壓仍是主因。7月燃油車零售年減41%至51萬輛。其中，純燃油車下降44%，油電混合動力下降4%。

中國乘聯分會負責人崔東樹分析，7月國際油價 震盪上行，大幅抬升燃油車用車成本，持續壓制燃油車購買意願，推動消費者轉向選擇新能源汽車。7月新能源汽車零售滲透率再創新高，達到65.1%。2026年4月，這一數據首次超過60%。

不過，7月新能源汽車零售年減3.9%至95.1萬輛。2026年以來，新能源汽車零售一直呈現下滑態勢，2月跌幅達到32%，4月以來，跌幅明顯收窄。

財新網報導，汽車行業研究機構Mobility Global中國輕型車銷售預測總監林懷濱近期稱，目前中國汽車市場的集中度達到了歷史新低，預計2026年全年銷量前十車企的市占率會降至50%以下，新冠疫情前的同一指標為60%。

面對中國銷售表現不振，中國車廠加積極在海外尋求增量。7月，乘用車出口年增87.8%至91.8萬輛。當月出口對廠商批發總量的貢獻超過40%，同比增加約20個百分點。