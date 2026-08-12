因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。(歐新社)

那斯達克 交易所近日宣布「全球交易時間」制度已獲美國證管會（SEC）核准，確定於今年12月6日正式啟動每周5天、每天高達23小時的超長交易時段。日本 5大網路證券公司為了因應美國那斯達克即將啟動的23小時交易制，預計最快於12月開放投資人在日本時間白天交易美股 。屆時投資人將更容易投資全球科技巨頭等企業。台灣主管機關暫時不會採取各券商強制全面同步的做法，而是聚焦於系統與人力調整。

「日本經濟新聞」報導，開放的交易對象包含紐約證券交易所（NYSE）與那斯達克（Nasdaq）上市的股票。目前原則上僅能在日本時間的夜間至早晨進行交易，未來在東京證券交易所（TSE）的營業時間內也能即時買賣美股。這意味著以往按時段區隔的各大主要交易所之間的壁壘將逐漸瓦解。

而針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。

SBI證券、樂天證券（Rakuten Securities）、摩乃科斯證券（Monex Securities）以及松井證券（Matsui Securities）將自12月6日交易時間延長的首日起開放交易。三菱UFJ eSmart證券則表示，考慮在確認交易需求後，採取分階段的方式因應。

樂天證券將擴大目前總計16小時的交易時間（含盤前盤後交易），實現美股即時買賣。松井證券也將把目前當地時間下午6時至次日凌晨6時的交易時間延長11個小時。各家券商目前正在加速計算交易金額與修訂客戶損益等核心系統。

此外，PayPay證券自服務推出以來原則上即支援美股24小時交易，本次將透過修改現有系統，自首日起全面因應。

相較之下，提供實體面談或電話下單的傳統實體券商態度則更為謹慎，多數表示「正在朝配合的方向研議或整體研議中」。

報導分析，延長交易時間帶來的成本負擔將是一大壓力。實體券商基本上需人工撮合或處理訂單，因此必須升級核心系統以及調整員工排班。再加上其客戶多為機構投資人，日間美股交易的需求仍不明朗，因此各家仍在評估投入成本是否能帶來相應的收益。

以美股為首的外國股票，近年來個人投資者的交易量急劇增加。日本政府研判，這主要由當沖客等族群推動。

根據日本財務省數據，2025年透過投資信託進行的外國股票交易金額達到77兆日圓，約為5年前的2倍。能進行全球分散投資的投信產品廣受歡迎，成為投資人將目光轉向海外股票的契機。

樂天證券社長楠雄治認為，23小時交易制啟動後，「原本交易日股的年輕族群中，將有一定比例資金轉向美股」。

美國市場近來首次大型公開發行（IPO）動作頻頻。6月首次公開發行的SpaceX，來自日本投資人的申購意願金額突破1兆日圓，超過原定目標的3倍以上。

美國人工智慧（AI）開發商OpenAI與Anthropic也計劃上市，這將進一步加速日本國內投資資金流向美國的趨勢。

至於美股23小時交易制的實施，東京證券交易所將如何因應也成為焦點。

相較於日本，美國等地的個人投資交易機制更為便利。美股1股即可購買，而日股基本上以100股為交易單位，不少股票需要準備龐大資金才能進場。此外，日本目前的每日交易時間總計僅5小時30分鐘，相較美國等市場大幅短少。

經濟日報報導，面對國際全天候交易浪潮，台灣主管機關雖早已要求券商公會與業者提前因應，但據了解，應不會採取各券商強制全面同步的做法，而是將核心關鍵聚焦於「國外上手系統支援度」與「國內系統與人力調整」，視客戶實際需求穩健推進。

這項即將上線的23小時新規，每日僅於美東時間晚上8:00至9:00留出1小時進行系統清算。然而，從實務面來看，目前台灣投資人的複委託交易仍高度集中在「盤中時間」，盤前與盤後的實際需求相對有限。業者指出，雖然現行複委託本就具備盤前、盤後時段，但未來若要全面串聯美股23小時，除了上手券商系統必須銜接，台灣券商也需同步評估系統升級與夜間人手配置的成本效益。

儘管是否全面跟進仍需視市場機制而定，但在複委託熱潮狂飆的背景下，這場變革仍讓台灣市場不敢輕忽。鑑於今年來台股成交量大增時曾出現系統頻頻當機的問題，業界擔憂未來可能在複委託市場重演，因此主管機關也下令業者提前因應。