台銀薪資太差 總行經理和泛公股分行經理年薪差距160萬台幣

台銀薪資太差，工會理事長抱屈：台銀總行經理和泛公股分行經理年薪差160萬元。圖為台銀總行。(聯合報系資料照)

立法院財委會今日舉行「財政部 所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會，台灣銀行工會理事長林政潭出席時直言，台銀的薪資長期僵固，不能調薪，非常不合理，再加上台銀沒有員工酬勞，這些因素使得台灣銀行的總行經理和泛公股的一家分行經理，年收入竟差了160萬元(台幣，下同，約4.9萬美元)。

林政潭強調，現在台銀徵才錄取率竟然已經到20%以上，再這樣下去，愈來愈徵不到人。

賴士葆則把砲口對準人事總處回應，財政部都支持台銀，立委也不分黨派全力支持，但卡在人事總處，他表示，「不能怪財政部，要怪人事總處！」表面上都說好，但實際上都說不行。

林政潭不滿指出，政府把台銀員工視同公務人員，但現在既然薪資與公務人員脫鉤，明明台銀人員是勞工身份，卻被視同公務人員不能調薪，而且績效酬勞，台銀只有4.4個月，其他民營化公股銀行卻是4.6個月，台灣銀行的總行經理和泛公股的一家分行經理，年收入竟差了160萬元，差就差在1.8%的員工酬勞。

還有員工的福利信託，民營銀行最多有到1萬，但泛公股只有1千元，而台銀一毛都沒有。員工的伙食費，每個月泛公股都有3千元，但台銀員工也沒有。免稅額750元，台銀也沒有。主管加給從8千至8萬不等，台銀的主管加給卻只有3%，因為不能比總經理高，但總經理薪水本身也非常低。他並強調，要提高年輕人的福利。