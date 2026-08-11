我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚

演藝世家出身79歲資深女星過世 家屬悼念：她是大家永遠的老師

中國旺旺首季獲利減38% 蔡衍明發內部信示警「重大經營危機」

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日中國旺旺發布獲利預警，公司2026財年第1季營收和獲利雙雙下降。(取自觀察者...
近日中國旺旺發布獲利預警，公司2026財年第1季營收和獲利雙雙下降。(取自觀察者網)

近日，中國旺旺發布獲利預警，公司2026財年第1季營收和獲利雙雙下降，隨後集團董事長蔡衍明發布公開信，明確該季度公司業績及獲利表現未達預期，喊話員工一定要高度重視公司這次的「重大經營危機」。

觀察者網9日指，蔡衍明的公開信一反一貫穩健口徑，罕見地對內展開深刻反思，信中以「重大經營危機」定性業績波動，在旺旺近40年的歷史中極為罕見。

財報數據顯示，2026年財年第1季（4-6月），旺旺預計營收較去年同期下降約6%，其中占公司總營收超一半的傳統批發通路營收，較上一財年同期呈雙位數衰退。獲利與去年同期相比下降約38%，降幅明顯高於營收。

對於業績的下滑，旺旺說明，一是傳統批發通路受到終端銷售節奏放慢的負面影響，二是增加新通路與新產品帶動行銷投入及人事費用上升，導致營業費用較上一財年同期繼續攀升，增幅達到高單位數，侵蝕了獲利空間。

蔡衍明的公開信「大團結—致全體旺旺人的一封信」提到，這次的困難他在幾年前就有料想到，因為公司靠著「幾支拳頭產品」過了近30年的好日子，一直未能創新求變，所以當市場最近幾年發生巨變時，公司與經銷商客戶的合作模式多年未能與時俱進，造成客戶流失及獲利逐年下降。

財報顯示，2025財年，公司的米果類營收人民幣59.36億元，僅年增0.5%，雪餅、仙貝的增長基本停滯。最大營收來源乳品及飲料類貢獻人民幣123.42億元，年增1.9%。少數有增長的是休閒食品類，營收人民幣59.15億元，年增10.4%。

至於要如何應對這次「重大經營危機」？蔡衍明表示，不合理、無效的費用就不應該花，該節省的費用一定要當作自己家的錢來節省，並指「沒有產出、沒有功勞的，都會需要被淘汰」。

「運營商財經網」分析，旺旺作為老字號零食業者，將矛頭指向企業內部是值得鼓勵的，但要打破公司30年來的路徑依賴與組織慣性，解決產品老化問題，其仍有很長的路要走。

精華 FAQ

  • 公司預估首季營收較去年同期下滑約6%，獲利則年減約38%，其中獲利跌幅明顯大於營收，顯示成本與費用壓力正在快速侵蝕利潤。

  • 他在內部信中指出，公司長期依賴少數拳頭產品，對市場變化反應不足，且與經銷商合作模式多年未更新，導致客戶流失與獲利逐年下降。

  • 蔡衍明強調要嚴控不合理、無效費用，該節省的都要節省，也提到沒有產出、沒有功勞的人可能被淘汰，顯示公司將啟動內部整頓。

上一則

巴拿馬運河2原因塞爆 貨櫃輪砸400萬元插隊

下一則

OpenAI高層再異動 萊特凱普擬離職投入新事業

延伸閱讀

賓士下調全年營收展望 中國市場第2季銷量大跌3成

賓士下調全年營收展望 中國市場第2季銷量大跌3成
安謀財測優預期 但手機市場疲弱、權利金增幅下修…盤後股價挫6%

安謀財測優預期 但手機市場疲弱、權利金增幅下修…盤後股價挫6%
紐時純數位訂戶成長放緩、股價重挫13% WSJ母公司則報喜

紐時純數位訂戶成長放緩、股價重挫13% WSJ母公司則報喜
超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機