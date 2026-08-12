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經典+創新續成長 康師傅上半年營收、淨利雙增

記者林宸誼／綜合報導
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經典大單品持續增長，康師傅2026年上半年實現營收淨利雙增。（取材自AI財經社）
經典大單品持續增長，康師傅2026年上半年實現營收淨利雙增。（取材自AI財經社）

AI摘要

文章摘要整理：

康師傅上半年營收與淨利雙增，泡麵、飲品業務維持成長，並透過經典單品迭代、場景化創新與通路深耕，持續鞏固競爭優勢。

康師傅11日披露2026年上半年財報業績。營收人民幣405億元(約60億美元)，年增1.1%；淨利潤24億元，年增7.1%；毛利率達35.8%，較上年同期增加1.3個百分點。

康師傅表示，上半年堅持「經典產品持續迭代+創新品類分層布局」雙線並行策略，經典大單品持續增長，為創新業務提供穩定現金流和通路土壤。接下來宏觀環境雖仍有不確定性，但行業升級與數位化轉型趨勢深化，壓力中蘊含著發展機遇。

2026年上半年，康師傅泡麵、飲品業務依舊保持增長態勢。數據顯示，泡麵業務收入137億元，年增2%，毛利率與上年相比提高2.5個百分點至30.3%。

飲品業務收入265億元，年增0.7%，毛利率與上年相比提高0.7個百分點至38.4%，其中，即飲茶業務年增9.1%。

上海證券報報導，中金公司近期研報稱，康師傅飲料在競爭加劇及天氣負面影響下仍保持穩健，體現了「較為穩定的飲料基本盤」。

優勢單品得以「長青」的背後，是康師傅精準鎖定年輕化行銷，持續進行品類創新和管道深耕。冰紅茶不是「原地踏步」，而是持續完成配方改良、細分風味拓展、場景化新品孵化，抓住新生代消費，實現經典產品二次、三次增長。

例如，能量冰紅茶錨定「功能+即飲茶」跨界賽道，產品以「紅茶天然咖啡因+植物精華配方」切入年輕消費者提神需求，主打更高能、更好喝、更天然能量補給新選擇，滿足低糖、輕負擔暢飲體驗。

康師傅旗下另一款國民大單品紅燒牛肉麵在持續深化航太主題行銷的同時，攜手去哪兒網深度綁定出行場景，精準承接出行客群流量，有效驅動業績增長。

食品產業分析師朱丹蓬認為，消費品行業普遍存在新品壽命較短、爆品難以複製的難題。康師傅能夠營運紅燒牛肉麵、冰紅茶這樣的國民單品數十年，且持續穿越周期實現增長，這種能力在今天的消費品行業，本身就是一種稀缺的經營壁壘。

精華 FAQ

  • 上半年營收達405億元，年增1.1%；淨利潤24億元，年增7.1%；毛利率升至35.8%，較去年同期提高1.3個百分點，整體呈現營收、獲利同步成長。

  • 泡麵業務收入137億元，年增2%，毛利率提升至30.3%；飲品業務收入265億元，年增0.7%，毛利率升至38.4%，其中即飲茶業務年增9.1%，表現較突出。

  • 公司透過經典產品持續迭代、創新品類分層布局與年輕化行銷，結合配方改良、風味拓展、場景化新品與通路深耕，讓冰紅茶、紅燒牛肉麵等國民單品持續穿越周期。

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