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最高400億美元 快時尚希音赴港IPO 估值比4年前縮水7成

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國大陸快時尚跨境電商SHEIN傳最快將於8月19日啟動申請香港IPO，估值較四...
中國大陸快時尚跨境電商SHEIN傳最快將於8月19日啟動申請香港IPO，估值較四年前高點大幅縮水七成。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

SHEIN傳最快8月19日啟動香港IPO，若估值落在300億至400億美元，將較高點大幅縮水，反映營收放緩、成本壓力與港股估值偏低。

中國快時尚跨境電商希音（SHEIN）傳出最快將於8月19日啟動申請香港IPO，若SHEIN最終以300億美元(約2023億人民幣)至400億美元估值上市，與四年前估值高點相比將大幅縮水七成，主要反映公司營收成長放緩等現象。

英國金融時報引述消息人士報導，SHEIN正以低於300億美元的估值向投資人推介；不過，路透上周引述消息人士稱，SHEIN此次香港IPO的目標估值仍介於300億至400億美元之間。

外界認為，AI、機器人企業普遍享受更高的成長估值倍數，而SHEIN逐步被投資人從「科技供應鏈企業」重估為普通服裝零售商，估值倍數僅為13-25倍，遠低於AI及機器人等科技企業。

若SHEIN以300億至400億美元估值上市，市值將與競爭對手H&M的260億美元相近，但是仍遠低於UNIQLO母公司迅銷的1,610億美元估值，以及ZARA母企Inditex的2,080億美元估值。

SHEIN今年營運表現不如預期，受運費、關稅、監管風險影響業績表現疲軟，盈利增速放緩，全球消費零售板塊整體估值下行，同業平均本益比僅九倍，港股成熟消費股平均本益比約11倍。

此外，受到地緣政治因素限制，SHEIN最終只能選擇港股上市，而港股市場對中國中概股的估值溢價相對更低，進一步壓低其估值天花板。

外界對SHEIN的IPO估值仍有不同看法。先前有報導指出，SHEIN內部希望上市估值達約300億美元，但部分投資人僅願以250億至接近300億美元的估值認購，若最終估值低於300億美元，可能要與現有股東協商。

另有消息人士指出，SHEIN估值「不會低於300億美元」，公司目前仍力拚達成350億美元的估值目標。

分析指出，SHEIN若以300億至400億美元估值上市，其公司估值將比2022年近1000億美元的估值，以及2023年、2024年4月私募融資時的640億美元大幅縮水。

這反映SHEIN增長放緩，且外部經營環境日益嚴峻。路透認為，SHEIN的獲利縮水也引發市場擔憂，公司過去高速擴張的模式，正遭遇更高的貿易成本、更嚴格的監管審查，以及全球電商市場競爭加劇等逆風。

精華 FAQ

  • 報導指出，SHEIN最快可能於8月19日啟動香港IPO申請，但目前估值與認購條件仍在市場消息與投資人推介中反覆協商。

  • 若最終以300億至400億美元上市，將遠低於四年前近1000億美元高點，也低於2023年與2024年4月私募融資時的640億美元。

  • 市場主要擔心營收與獲利增速放緩、運費與關稅成本上升、監管風險加劇，加上港股對中概股估值溢價較低，壓縮其估值空間。

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