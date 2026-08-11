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台積電營收4675億元 連3個月創單月歷史新高

記者尹慧中／綜合報導
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晶圓代工龍頭台積電10日公布7月合併營收4675.8億元，連續三個月創單月歷史新高，月增5.6%，年增44.7%，反映先進製程供不應求盛況與漲價效應逐步發酵；前七月合併營收2.87兆元，年增37%，為同期新高。

法人看好，受惠AI、高速運算（HPC）熱潮驅動5奈米以下先進製程需求大增與3奈米供不應求，台積電接下來幾個月營收可望續寫新猷，單月營收蓄勢挑戰飛越5000億元關卡，並達成2026年營收再創新高的目標。

台積電業績發燙，惟近期股價走勢相對溫吞，10日最後一盤遭4831張賣單摜壓，漲勢收斂，終場小漲10元、收當日最低價2380元，外資僅小買119張；周一ADR早盤則漲約0.8%。

台積電對後市展望正向，預估本季美元營收介於446億美元至458億美元，將再挑戰創新高，中間值換算約季增12%，毛利率估65%至67%、營益率估56%至58%，匯率假設基礎新台幣兌美元32：1。台積電並已二度上修2026年營運展望，預期全年美元營收增幅可望略高於40%。

法人以台積電釋出的本季美元財測換算，推估單季新台幣營收約介於1兆4272億元至1兆4656億元，以平均值來看，8、9月單月營收將介於4798.1億至4990.1億元，有機會持續創新高，惟實際數字尚待屆時公司公布。

考量AI長期需求強勁，台積電已於7月法說會大舉上修今年資本支出，預估將達600億美元至640億美元，創新高，調幅約7%至14.3%，中間值增幅為10.7%。台積電董事長魏哲家當時強調，調高資本支出為了支援客戶需求。

外資圈對台積電後市普遍按讚，麥格理證券先前指出，台積電調高今年資本支出，增加釋放對未來營運更為積極的訊號，將目標價大升至4200元。

台積電並持續擴大美國布局，加碼投資美國亞利桑那州1000億美元，將新建數座2奈米及更先進製程晶圓廠，並承諾會繼續在台投資。總計台積電美國新廠投資額將達2650億美元，改寫新紀錄。

精華 FAQ

  • 台積電7月合併營收達4675.8億元，月增5.6%、年增44.7%，連續3個月改寫單月歷史新高；前7月累計營收2.87兆元，年增37%，同樣創下同期新高。

  • 法人認為，AI與高速運算熱潮帶動5奈米以下先進製程需求大增，加上3奈米持續供不應求，將支撐8、9月營收維持高檔，單月甚至有機會挑戰5000億元。

  • 台積電預估本季美元營收為446億至458億美元，毛利率65%至67%；今年資本支出上修至600億至640億美元，並加碼美國亞利桑那州1000億美元，擴建先進製程產能。

台積電

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