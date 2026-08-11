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中國人形機器人占全球出貨逾97% 大幅領先特斯拉等主要美企

記者張鈺琪／綜合報導
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最新產業數據顯示，中國人形機器人製造商今年上半年占全球出貨量逾97%。圖為智元創...
最新產業數據顯示，中國人形機器人製造商今年上半年占全球出貨量逾97%。圖為智元創新展廳的機器人。 （新華社）

最新產業數據顯示，中國人形機器人製造商今年上半年占全球出貨量逾97%，在這一新興領域展現明顯領先優勢。其中，上海智元機器人以8400台、44%的全球市占率超越宇樹科技，躍居全球第一；宇樹上半年出貨5900台，兩家中國業者出貨量均大幅領先特斯拉、Figure AI及Agility Robotics等美國主要廠商。

彭博報導，總部位於美國加州的研究機構Smart Analytics Global（SAG）數據顯示，2026年上半年全球人形機器人出貨量約1萬9100台，是去年同期5100台的3倍多。SAG預估，今年全球人形機器人出貨量將增至約6萬台，到2030年可望達到50萬台。

其中，總部位於上海的智元機器人（Agibot）上半年出貨量達8400台，占全球出貨量44%，超越總部位於杭州的宇樹科技（Unitree Robotics），成為全球市占率最高的人形機器人業者。宇樹同期出貨5900台。

彭博指出，智元與宇樹兩家公司的出貨規模，均大幅超過特斯拉、Figure AI及Agility Robotics等美國主要人形機器人企業，凸顯中國人形機器人產業的發展速度。

不過，目前真正投入商業及生產用途的人形機器人不算多。報導稱，在中國各級政府的政策及資金支持下，人形機器人的實際應用正逐步加速。

今年7月在上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC）上，也可看出中國對人形機器人的高度重視。數十家機器人廠商展示在靈活度、速度及功能等方面的最新進展，人形機器人成為會場焦點之一。

另一方面，人形機器人的用途也正出現變化。SAG創辦人兼首席研究員Linda Sui表示，今年上半年工業及商業應用已占人形機器人出貨量逾70%，高於一年前約50%的比重，顯示人形機器人的應用正逐步從展示、研發走向工業及商業用途。

不過，Linda Sui也指出，監管不確定性及地緣政治風險，可能影響人形機器人產業下一階段的成長。

美國7月底已以國家安全及網路安全風險為由，禁止進口來自中國的新型人形及四足機器人，以及部分相關零組件，稱相關產品可能對美國關鍵人工智慧（AI）基礎設施構成風險。

精華 FAQ

  • SAG數據顯示，今年上半年全球人形機器人出貨量約1萬9100台，較去年同期成長3倍多；其中中國製造商合計占全球出貨逾97%，在新興市場明顯領先。

  • 上海智元機器人上半年出貨8400台、全球市占44%，位居第一；杭州宇樹科技出貨5900台居次。兩家公司規模都大幅超過特斯拉、Figure AI與Agility Robotics等美國業者。

  • SAG指出，今年上半年工業與商業應用已占出貨逾70%，顯示市場正從展示與研發走向實際部署；但監管不確定性、地緣政治風險，以及美國對中國相關產品的禁令，仍可能壓抑後續成長。

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