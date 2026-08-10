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路透揭中企全球化3.0贏家與輸家 誰可能受惠於人民幣升值？

編譯季晶晶／綜合外電
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中國推動中企邁入「全球化3.0階段」，掌握技術、全球市占率與海外產能的業者可望成...
中國推動中企邁入「全球化3.0階段」，掌握技術、全球市占率與海外產能的業者可望成為潛在受益者。（路透）

中國正以出口激增對抗內需低迷，西方國家將此視為第二波「中國衝擊」，並掀起關稅與技術壁壘的反制浪潮。面對內外壓力，北京推動「全球化3.0階段」戰略，鼓勵中企直接進入主要消費市場設廠，透過海外在地化生產貼近客戶、規避貿易壁壘，並降低供應鏈面臨的地緣政治風險。路透分析這波戰略轉型下的潛在贏家與輸家。

電動車與電池供應鏈的龍頭企業，因掌握技術、全球市占率與海外產能，成為主要潛在受益者。2024年，中國在電動車與電池供應鏈掌握全球65%的智慧財產權。比亞迪、吉利與寧德時代不僅市占率高，也擁有分散於全球的生產基地與供應鏈。

美的與海爾也具備優勢。兩家公司已在東南亞、拉丁美洲、美國和歐洲，建立結合研發、製造與通路的在地營運體系。

關鍵科技零組件業者是另一批潛在贏家。中際旭創與新易盛生產的光收發模組，已深入全球人工智慧硬體與資料中心供應鏈。兩家公司在東南亞擁有大規模產能，有助降低與西方客戶發生貿易爭端時的衝擊。

另外，如果人民幣因為西方施壓而升值，持有大量歐元或美元計價債務的國營企業可能受益。中國石化持有歐元計價債務，可能受惠於人民幣兌歐元升值；中國國際航空、中國南方航空與中國東方航空，則持有大量美元計價債務，可能因人民幣兌美元升值，使債務換算成人民幣後的金額下降。

截至8月7日，2026年人重民幣兌美元升值3.6%，兌歐元已升值5.5%。不過，債務負擔降低不等同直接獲利，企業實際表現仍受營運成本與市場環境影響。

相較之下，缺乏海外產能、深陷國內低價「內捲」的廠商，以及容易成為西方貿易限制目標的企業，面臨的壓力較大。

出口成長也未必能轉化為股價上漲。比亞迪今年上半年海外交車量年增逾70%，股價卻受到國內電動車價格戰的拖累。

科技零組件業者同樣面臨政策風險。路透報導，白宮正考慮禁止美國進口中國新型資料中心零組件。中際旭創與新易盛雖有東南亞產能，仍可能直接被捲入貿易衝突。

航空公司則同時受到匯率與能源價格牽動。人民幣升值有助減輕美元債務，但美伊戰爭引發的能源價格衝擊，使中國航空股自2月以來大幅下挫。即使出現臨時協議，全球煉油產能不足仍可能使航空燃油價格維持高檔。

精華 FAQ

  • 核心是因應出口激增引發的西方反制，包括關稅、技術壁壘與地緣政治風險。中企透過到主要市場附近設廠，達到在地化生產、貼近客戶並分散供應鏈風險。

  • 電動車與電池供應鏈龍頭如比亞迪、吉利、寧德時代較受看好；美的與海爾也具優勢，另外中際旭創、新易盛等光收發模組業者，因海外產能與技術能力而可能受惠。

  • 若人民幣對美元或歐元升值，持有大量外幣債務的企業，換算成人民幣後負擔會下降，如中石化與三大航空公司。不過，匯率利多不等於獲利，營運成本與市場環境仍是關鍵。

比亞迪 供應鏈 電動車

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