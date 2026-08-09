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機器人搶灘IPO 宇樹8月10日啟動申購

記者謝守真／綜合報導
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中國人形機器人宇樹科技10日將在科創板啟動申購，A股「人形機器人第一股」即將登場...
中國人形機器人宇樹科技10日將在科創板啟動申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。圖為今年7月在上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。(中新社)

中國具身智慧產業迎來IPO密集期。中國人形機器人大廠宇樹科技10日將在上交所科創板啟動申購，將成為A股「人形機器人第一股」。與此同時，港股已有51家具身智慧相關企業排隊上市，機器人產業今年以來融資額更突破人民幣1200億元。分析師認為，此輪IPO熱潮既是相關產業爆發的探索起點，同時加速淘汰無法實現商業閉環的玩家。

科創板日報報導，宇樹科技此次發行價定為每股150.8元，發行市值約609.9億元（人民幣，下同），預計募資約42億元。但聚光燈下遠不止宇樹科技一家，港交所是這輪IPO熱潮的主戰場。Wind數據顯示，2026年內已有5家中國機器人相關企業登陸港股。港交所推出的「18C章特專科技公司上市規則」允許無收入、未盈利的「專精特新」科技公司赴港上市，成為具身智慧企業積極上市的關鍵推手。

另方面，A股則走「精英篩選」路線，審核傾向於有真實訂單、穩定營收和造血能力的企業。宇樹科技科創板73天閃電過會，2023至2025年營收從1.59億元增至16.99億元；雲深處2025年扭虧為盈，歸母淨利潤2868.4萬元。

IT桔子數據顯示，截至8月8日，中國機器人領域今年獲投金額達1217.03億元，投資數量661起；2025年全年為726.39億元、723起。2026年的關鍵詞是分化，行業競爭正從比拚「肌肉」轉向比拚「智力」。宇樹科技此次IPO擬募資約42億元，其中智慧機器人模型研發也擬投入20.22億元，首次超過本體研發的11.1億元。

CIC灼識董事總經理余怡然表示，在此一輪大批企業IPO集中兌現後，競爭將全面轉向特定場景下的穩定交付能力、批量一致性、供應鏈降本能力以及綜合運維服務水平。缺乏可驗證商業閉環、純概念型的企業，將因高額運營與硬體折舊成本面臨估值回調甚至加速出清。

值得關注的是，過去1年人形機器人價格跌幅超出預期。目前宇樹G1降到8.5萬元起、R1則是2.99萬元起售，智元靈犀X2青春版售價9.8萬元，松延動力Bumi更是殺到9984元。然而，跌破10萬元門檻的機型大多屬於娛樂級，真正能進工廠的工業級機器人仍在44.96萬元起。

精華 FAQ

  • 宇樹科技將於8月10日在上交所科創板啟動申購，發行價為每股150.8元，發行市值約609.9億元，預計募資約42億元，並有望成為A股「人形機器人第一股」。

  • 港交所18C章特專科技上市規則，允許無收入、未盈利的科技公司赴港上市，降低具身智慧企業的上市門檻，因此吸引大量機器人相關公司排隊申請，推升港股成為主戰場。

  • 分析師認為，集中上市後，競爭將轉向真實訂單、穩定交付、批量一致性與供應鏈降本能力；缺乏商業閉環的概念型企業，可能面臨估值回調甚至加速出清。

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