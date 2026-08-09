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中國CPI增速放緩 通縮壓力仍在

記者謝守真／綜合報導
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由於內需消費持續疲軟，中國通縮陰霾一直揮之不去。（新華社）
由於內需消費持續疲軟，中國通縮陰霾一直揮之不去。（新華社）

中國國家統計局9日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，較6月回落0.5個百分點；生產者物價指數（PPI）年增3.5%，較6月收窄0.6個百分點。分析認為，在工業生產及出口強勁但內需疲弱下，中國消費與生產者價格同步走弱，顯示經濟動能有所放緩，通縮壓力仍然存在。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，7月CPI年增幅回落主要受汽油價格漲幅大幅收窄影響。與此同時，暑期出行需求拉動旅遊、住宿等服務價格明顯上漲，人工智慧驅動消費電子產品需求增加，相關價格上行。

7月PPI年增3.5%，低於經濟學家預期的3.8%，較6月4.1%回落0.6個百分點，為三個月來最低。分析師指出，7月國際大宗商品價格波動向中國國內石油、有色金屬等上游行業傳導，疊加高溫、颱風等天氣因素壓制建材和建築需求，輸入性因素影響相關行業價格下行。

路透分析，中國部分上游產業及高科技產業仍維持強勁利潤成長，但更多面向其國內市場的製造商受到需求疲弱影響。保銀資產管理（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉指，中國通膨放緩與其他經濟活動數據（如 PMI ）一致，7月中共中央政治局會議釋放出加快財政支出訊號，但財政支出傳導需要時間。

儘管部分上游和高科技產業保持強勁利潤成長，但隨著整體經濟成長放緩，更多面向中國國內市場的製造商卻面臨需求疲軟的困境。

中國國家統計局新聞發言人王冠華日前表示，展望下半年，儘管國際大宗商品價格波動會對國內物價帶來一定擾動，但是中國經濟具備強大韌性，民生商品供給充足，保供穩價政策體系有力有效。隨著促消費各項政策持續落地，服務消費、升級類消費、新型消費需求有望穩步釋放，居民消費價格仍將延續溫和上漲態勢。

王冠華表示，下階段，PPI仍然具有較好支撐。人工智慧和各領域加速融合，算力需求大幅增長，市場競爭秩序逐步優化，或將帶動相關行業的價格上行。儘管外部不確定難預料因素較多，國際大宗商品價格走勢仍然具有不確定性，但是中國工業門類齊全，工業品生產能力較強，能源進口管道多元，儲備較為充足，產業鏈供應鏈韌性持續提升，具有抵禦外部風險的能力，外部的輸入性影響總體可控。

精華 FAQ

  • 7月CPI年增0.5%，較6月回落0.5個百分點。主因是汽油價格漲幅大幅收窄，但旅遊、住宿等服務價格因暑期需求上升，部分消費電子也受AI題材帶動。

  • 7月PPI年增3.5%，低於預期的3.8%，也較6月回落。國際大宗商品價格波動向石油、有色金屬等傳導，加上高溫、颱風壓制建材與建築需求，拖累價格。

  • 分析認為，工業生產與出口仍強，但內需疲弱使消費與生產者價格同步走弱，通縮壓力未消。雖然財政擴張與AI需求可提供支撐，但政策效果需要時間。

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