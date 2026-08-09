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高盛：中國AI未見整體性泡沫 外資仍有空間

記者謝守真／即時報導
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高盛首席中國股票策略師劉勁津近日表示，中國AI板塊不存在明顯整體性泡沫，惟部分A...
高盛首席中國股票策略師劉勁津近日表示，中國AI板塊不存在明顯整體性泡沫，惟部分AI硬體標的6月估值曾觸及5年高位，局部可能過熱。（路透）

人工智慧（AI）近來急速發展，市場對AI泡沫的憂慮升溫。不過，高盛首席中國股票策略師劉勁津近日表示，從整體市值與潛在經濟貢獻來看，中國AI板塊不存在明顯的整體性泡沫。他指，中國AI相關企業占全球AI板塊市值約11%，海外資金配置卻僅約1%，外資仍有較大配置空間；惟部分AI硬體標的6月估值曾觸及5年高位，局部板塊可能過熱。

據澎湃新聞指出，劉勁津近日受訪表示，從自上而下的角度觀察，中國所有AI相關股票的總市值，尚未完全反映AI可能為整體經濟帶來的收益。因此，從整體市值與潛在經濟貢獻的關係來看，中國AI板塊並不存在非常明顯的整體性泡沫。「我們認為，AI特別是在中國股票的範圍裡面，不是一個泡沫。」

不過，劉勁津指，無法迴避的是，AI板塊局部可能出現過熱。6月高點階段，A股部分AI硬體標的、創業板及科創板估值觸及5年高位，顯示當時市場風險偏好較高，部分細分板塊估值可能過熱。經過過去一個多月的市場回調後，目前估值已回到較合理、健康的水準，股價對未來盈利增長預期的反映也較先前合理。

至於AI板塊配置方面，劉勁津將AI產業鏈分為上游電力、半導體、硬體基建、大模型及下游應用5個層次，並點名電力產業鏈、硬體基建及物理AI3個細分賽道值得關注。他表示，電力產業鏈屬長期結構性機會，隨算力大規模建設，將持續帶動相關需求；PCB、光模組及資料中心等硬體基建的盈利確定性較強，未來2至3年業績兌現節奏相對穩定；物理AI則依託中國製造業體系，工業智慧、人形機器人等企業具備出海空間。

此外，劉勁津指，軟體應用端同樣具備成長潛力，中國大模型Token成本低於海外競品，AI代理、產業雲商業化持續落地，AI Token未來有望成為繼實體商品後，中國出口的新成長亮點，AI商業化變現邏輯會持續兌現。

高盛測算，中國AI相關企業總市值約占全球AI板塊11%，但海外資金配置僅佔其AI總倉位1%上下，劉勁津認為，這代表外資持續流入中國AI板塊仍有空間。

另對下半年市場，劉勁津表示，企業盈利增長將是核心，業績兌現能力將直接影響個股與產業的超額收益。他預計，MSCI中國股票全年盈利增速約10%，A股全年盈利增速則維持20%的預測。

在全球市場環境，劉勁津表示，高盛研究部預計美國聯準會未來半年大致按兵不動，較可能的降息時間點落在明年，目前預計明年6月及12月各降息25個基點。他並指，人民幣匯率走勢可為A股流動性提供一定支持，加上A股與美國及全球股市相關性較低，使A股在全球資產配置中的吸引力提升。

精華 FAQ

  • 劉勁津指出，中國AI相關股票總市值，尚未充分反映AI對整體經濟的潛在收益，因此從整體市值與經濟貢獻比較來看，並不存在非常明顯的整體性泡沫。

  • 高盛測算，中國AI相關企業約占全球AI板塊市值11%，但海外資金對其AI倉位配置僅約1%上下，顯示外資配置明顯偏低，未來仍有持續流入空間。

  • 高盛較看好電力產業鏈、硬體基建與物理AI。原因包括算力建設帶動長期用電需求，PCB、光模組、資料中心盈利較確定，以及工業智慧、人形機器人具備出海機會。

高盛

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