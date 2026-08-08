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台7月出口增3成 連33個月正成長

記者胡順惠、編譯林奇賢／綜合報導
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台灣財政部7日公布7月海關進出口統計，出口753億美元，寫歷年單月第三高，年增32.9%，連續33個月正成長；進口581.3億美元則創歷年單月新高，年增37.4%。

台灣財政部統計處處長蔡美娜指出，隨著AI基礎建設持續擴張，加上逐步進入傳統外銷旺季，下半年每月出口規模可望穩站700億美元以上，預估全年出口及進口可望首度突破8000億美元及7000億美元兩大整數關卡，雙雙改寫歷史新高。

台灣外貿高歌猛進，日媒報導，據日韓台貿易統計並以美元換算後顯示，今年前六月南韓出口額達4963億美元，台灣4166億美元，日本則是3844億美元，台韓上半年出口額均首度超越日本。主因是AI用半導體需求呈爆發性成長，讓台韓均大增近五成，成長幅度明顯高於日本的近一成。

7月出口亮眼，蔡美娜分析，主要受四因素帶動。首先，中東戰事雖一度引發市場擔憂，但全球經濟展現高於預期的韌性，各國製造業景氣維持擴張；其次，全球持續積極投入AI基建，高效能運算等新興應用快速發展，帶動高階晶片、伺服器及相關零組件需求持續升溫。

第三，國際品牌科技新品陸續進入備貨與鋪貨階段，推升電子產品出口；第四，電子鏈部分供需仍偏緊，使相關產品價格維持高檔，也為出口帶來價格紅利。

累計前七月，出口與進口均創同期新高，出口年增44.7%，進口年增39.8%，顯示AI需求持續帶動下，外貿仍維持強勁成長動能。

精華 FAQ

  • 7月出口753億美元，年增32.9%，寫下歷年單月第3高，並連續33個月正成長；進口581.3億美元則創歷年單月新高，年增37.4%，顯示外貿動能依舊強勁。

  • 主因是AI基礎建設持續擴張、傳統外銷旺季逐步到來，加上高效能運算、伺服器與零組件需求升溫，預估下半年每月出口規模可望穩站700億美元以上。

  • 前7月出口年增44.7%、進口年增39.8%，雙雙創同期新高；另外，日媒指出台韓上半年出口額均首度超越日本，反映AI半導體需求帶動台灣外貿表現突出。

財政部 南韓

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