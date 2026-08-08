我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

人行加快節奏 連21個月增持黃金

記者葉文義／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數據顯示，中國人民銀行連續21個月增持黃金。圖為黃金示意圖。（路透）
數據顯示，中國人民銀行連續21個月增持黃金。圖為黃金示意圖。（路透）

中國人民銀行（中國央行）發布最新數據顯示，截至2026年7月末，中國黃金儲備升至7608萬盎司，較6月末增加64萬盎司，連續第21個月增持。7月單月增持規模高於6月的48萬盎司，購金節奏進一步加快。

與此同時，國際金價近期重新走強，現貨黃金本周一度突破每盎司4300美元，創6月以來新高。在全球央行持續購金、美元中長期走弱預期升溫背景下，央行增持黃金正成為支撐市場的重要力量。

北京日報引述瑞銀最新報告指出，黃金本輪反彈並非短期行情，而是受到實際利率下行預期、美元中期走弱以及全球央行持續購金等結構性因素支撐，央行購金仍是黃金市場最重要的長期支撐之一。

瑞銀預計，今年全球央行購金量仍將維持750至1000公噸的高位。即使私人投資需求階段性放緩，持續的官方購金需求仍有望為金價提供支撐，而中國央行連續21個月增持黃金儲備，也反映出全球官方機構配置黃金的趨勢仍在延續。

從趨勢看，人行購金力度正在提升。6月單月增持48萬盎司，已經創下2023年10月以來新高；7月進一步擴大增持規模，顯示黃金在官方儲備配置中的重要性持續提升。

此外，中國國家外匯管理局數據顯示，截至2026年7月末，中國外匯存底規模為3兆4188億美元，較6月末增加25億美元。

外匯局表示，7月美元指數下跌，全球主要金融資產價格變化，以及匯率折算和資產價格變動等因素共同影響了外匯存底規模變化。

精華 FAQ

  • 截至2026年7月末，中國黃金儲備升至7608萬盎司，較6月末增加64萬盎司，且已連續第21個月增持，顯示官方對黃金配置需求仍在提升。

  • 現貨黃金本周一度突破每盎司4300美元，主因包括實際利率下行預期、美元中期走弱，以及全球央行持續購金等結構性支撐，並非短期行情。

  • 中國外匯存底7月末為3兆4188億美元，較6月增加25億美元；同時央行連續增持黃金，反映官方在外儲配置上更重視黃金，且全球央行購金趨勢仍延續。

利率 金價 央行

上一則

Nvidia傳投30億美元入股Lancium AI版圖延伸至電力基建

下一則

為AI建設 科技業2028年底前融資逾5000億美元

延伸閱讀

瑞銀看好黃金後市 明年上半年金價目標上看5,200美元

瑞銀看好黃金後市 明年上半年金價目標上看5,200美元
中國第2季黃金需求大降41%

中國第2季黃金需求大降41%
中國上半年黃金投資需求強勁 國內產量下降、境外增長

中國上半年黃金投資需求強勁 國內產量下降、境外增長
金價守住4,000美元關口 是中國機構投資人的功勞？

金價守住4,000美元關口 是中國機構投資人的功勞？

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」