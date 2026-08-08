人行加快節奏 連21個月增持黃金

數據顯示，中國人民銀行連續21個月增持黃金。圖為黃金示意圖。（路透）

中國人民銀行（中國央行 ）發布最新數據顯示，截至2026年7月末，中國黃金儲備升至7608萬盎司，較6月末增加64萬盎司，連續第21個月增持。7月單月增持規模高於6月的48萬盎司，購金節奏進一步加快。

與此同時，國際金價 近期重新走強，現貨黃金本周一度突破每盎司4300美元，創6月以來新高。在全球央行持續購金、美元中長期走弱預期升溫背景下，央行增持黃金正成為支撐市場的重要力量。

北京日報引述瑞銀最新報告指出，黃金本輪反彈並非短期行情，而是受到實際利率 下行預期、美元中期走弱以及全球央行持續購金等結構性因素支撐，央行購金仍是黃金市場最重要的長期支撐之一。

瑞銀預計，今年全球央行購金量仍將維持750至1000公噸的高位。即使私人投資需求階段性放緩，持續的官方購金需求仍有望為金價提供支撐，而中國央行連續21個月增持黃金儲備，也反映出全球官方機構配置黃金的趨勢仍在延續。

從趨勢看，人行購金力度正在提升。6月單月增持48萬盎司，已經創下2023年10月以來新高；7月進一步擴大增持規模，顯示黃金在官方儲備配置中的重要性持續提升。

此外，中國國家外匯管理局數據顯示，截至2026年7月末，中國外匯存底規模為3兆4188億美元，較6月末增加25億美元。

外匯局表示，7月美元指數下跌，全球主要金融資產價格變化，以及匯率折算和資產價格變動等因素共同影響了外匯存底規模變化。