我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

中國9成產能多晶矽業者聯合反內捲 8企業共同簽倡議書

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
占據中國總產能九成的八家多晶矽企業共同簽署反內捲倡議書，要求不得低於成本價銷售。...
占據中國總產能九成的八家多晶矽企業共同簽署反內捲倡議書，要求不得低於成本價銷售。（路透）

中國市場監管總局對光電行業展開價格合規指導一周後，占據中國總產能九成的八家多晶矽企業共同簽署反內捲倡議書，要求不得低於成本價銷售。

多晶矽作為光電產業鏈上游核心原材料，其價格走勢直接影響中下游成本。八家龍頭企業聯合承諾避免低於成本價競爭，短期內或有助於穩定市場預期，緩解行業性虧損壓力，但倡議不具備法律強制力，實際執行效果仍待觀察。

上海證券報報導，這八家企業合計占據中國境內多晶矽有效產能超過九成，包括四家上市公司，分別為通威股份、協鑫科技、大全能源、新特能源，以及亞洲矽業、東方希望、青海麗豪、新疆戈恩斯。

這八家企業共同承諾，所有光電產品銷售價格（含招投標報價）均不得低於依據團體標準「光伏行業成本核算模型通則」核算的對應成本。

低於完全成本價銷售的必須立即制止和糾正，並自覺接受各級市場監督管理部門的監督檢查。企業要加強互相監督，當發現低於成本銷售的違法行為時，要及時向行業協會和市場監管總局反映和舉報。此外，企業承諾嚴格落實能耗新標準，主動出清高耗能落後產能。

21世紀經濟報導，知情人士透露，倡議書發布後或許還會公布懲罰措施，加強自律。「目前業內所認同的矽料環節完全成本價格，在每噸4.5萬（人民幣，下同）至4.8萬。」

中國有色金屬工業協會矽業分會本周發布的資訊顯示，本周中國多晶矽市場整體陷入觀望態勢，在上周，境內N型複投料和顆粒矽的成交均價分別為每噸3.2萬、3.1萬。這也代表，矽料成交價格要反彈到業內所預期的完全成本價，反彈幅度需要超過40%。

中國光伏行業協會諮詢專家呂錦標提到，光電全產業鏈不低於成本銷售有政策依據，也有現實壓力。企業已虧損三年，低價並沒有刺激市場，反而讓龍頭企業都難以為繼。

精華 FAQ

  • 參與者共有8家，合計占中國境內多晶矽有效產能超過9成，包括通威股份、協鑫科技、大全能源、新特能源，以及亞洲矽業、東方希望、青海麗豪、新疆戈恩斯。

  • 倡議要求所有光電產品銷售價格與招投標報價都不得低於成本，若出現低於完全成本價銷售，必須立即制止糾正，並接受市場監管部門檢查與業內舉報。

  • 業內認為矽料完全成本約每噸4.5萬至4.8萬，但上周N型複投料與顆粒矽均價僅約每噸3.2萬、3.1萬，若回升至成本線，反彈幅度需超過40%。

上一則

Nvidia傳投30億美元入股Lancium AI版圖延伸至電力基建

下一則

為AI建設 科技業2028年底前融資逾5000億美元

延伸閱讀

路透：川普擬設最低價+加關稅 築多晶矽「抗中圍牆」

路透：川普擬設最低價+加關稅 築多晶矽「抗中圍牆」
要求飯店獨家合作、鎖全網最低價…攜程遭重罰35億人民幣

要求飯店獨家合作、鎖全網最低價…攜程遭重罰35億人民幣
關稅壓力衝擊 SHEIN赴港上市前 首季轉虧近1億美元

關稅壓力衝擊 SHEIN赴港上市前 首季轉虧近1億美元
川普將對半導體關鍵原料出手 多晶矽擬課至少15%關稅

川普將對半導體關鍵原料出手 多晶矽擬課至少15%關稅

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」