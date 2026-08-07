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中國AI熱潮推動香港資料中心需求 租賃價格幾乎翻倍

記者陳湘瑾／即時報導
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AI熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板，圖為數據中心內部...
AI熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板，圖為數據中心內部。(美聯社)

受惠於DeepSeek的成功，AI熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板。從字節跳動到AI新創公司，中國科技公司正推動香港資料中心需求激增，帶動香港資料中心租賃價格今年上漲近一倍。

彭博報導，資料中心諮詢機構Structure Research表示，上季度數位基礎設施交易明顯加速，推動資料中心按千瓦容量計的租賃價格上漲。

Structure Research高級分析師Jason Zhou表示，阿里巴巴、騰訊控股等中國大型雲端服務業者正擴大在香港的算力布局。一些中國獨立AI公司也開始進入香港市場。他指出，過去幾個月香港資料中心租賃交易中，約90%是來自中國企業，10%來自西方企業，如今這裡幾乎已經成為一個中國市場。

面向超大規模客戶的資料中心批發租賃價格，已較年初上漲約90%，成為亞洲漲幅最大的市場之一。數據顯示，目前香港批發租賃價格最高已達每千瓦180美元，不過仍明顯低於供應趨緊的新加坡每千瓦300至490美元的水平。

對於快速擴張的科技企業而言，香港相較於中國大陸，除了允許資料自由流動，還可以直接連接國際市場，與中國大陸監管更嚴格的網路環境形成對比。

Jason Zhou表示，如果企業希望訓練AI並參與國際競爭，香港是一個理想的試驗場，可以測試模型並觀察其表現。

精華 FAQ

  • 主要是DeepSeek帶動中國AI熱潮，促使更多中資科技公司把香港當作測試模型與拓展海外市場的跳板，從而大幅推升資料中心租賃需求。

  • 面向超大規模客戶的批發租賃價格已較年初上漲約90%，最高達每千瓦180美元，成為亞洲漲幅最大的市場之一，但仍低於新加坡水準。

  • 阿里巴巴、騰訊控股等中國大型雲端服務業者正擴大在港算力布局，另有部分中國獨立AI公司進入市場，使近期香港交易幾乎由中國企業主導。

香港 阿里巴巴 DeepSeek

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