中國充電設施數量拚5年倍增 支撐超過1.1億輛電動汽車

中國國家發改委、國家能源局印發「新型電力系統建設『十五五』規畫」，目標到2030年，全中國充電基礎設施總量將超過4,000萬個，大功率充電設施約30萬個，形成支撐超過1.1億輛電動汽車的充電服務能力。

這一目標代表未來五年充電基礎設施數量，將較2025年的約2,009萬個實現翻倍增長。廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺指出，「十五五」期間，電網、儲能、充換電基礎設施等「硬基建」投資空間將進一步打開，產業鏈相關企業將迎來長期確定性的成長紅利。

第一電動網報導，截至2025年12月底，全中國充電基礎設施總數已達2,009.2萬個，年增49.7%，突破2,000萬大關。其中公共充電設施約471.7萬個，私人充電設施約1,537.5萬個。

規畫提出加快構建城市面狀、公路線狀、鄉村點狀佈局的充電基礎設施網路。高速公路方面，推動服務區充電設施更新改造，打造滿足中長途出行需求的城際網路。

每日經濟新聞報導，圍繞新型電網，規畫在「著力構建主配微協同的新型電網」方面，從優化全國電力流向布局、完善區域主網架結構、規畫建設海上輸電網絡、打造堅強韌性配電系統等方面進行具體部署。

規畫進一步提出，加快推動「十四五」時期已納規輸電通道儘早建成投運。到2030年，西電東送規模超過4.2億千瓦。展開「沙戈荒」等100%新能源外送輸電工程試點。