台股「股后」川湖賺逾11股本 登上「唯二」萬元股

台股 「股后」川湖6日公布第2季毛利率衝上87.42%新高，稅後純益70.88億元，改寫單季新猷，季增1.03倍，年增10.5倍，每股純益74.38元；上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，每股純益110.96元，為同期新高，超越去年全年獲利。

川湖是伺服器滑軌廠，打入各大主要平台與ASIC伺服器供應鏈，搭上AI熱潮，推升營運勁揚，股價同步衝鋒，昨天收盤衝上10,100元天價，上漲630元，成為繼信驊、穎崴之後，台股史上第三檔萬元股，與信驊同為目前檯面上「唯二」股價超過萬元的個股。

川湖昨天並公布7月營收64.07億元，續創新高，月增44.2%，年增3.5倍；前七月營收226.87億元，年增136.58%，為同期新高。川湖7日舉行法說會，說明上季財報細節與展望。

川湖第2季毛利率再度刷新紀錄、達87.42%，季增6.98個百分點，年增9.92個百分點，超越大客戶輝達毛利率表現，是另一大亮點。

因應業績快速成長，川湖全力啟動擴廠，總經理林淑珍先前表示，美國休士頓廠預計第3季量產，可望為下半年營運注入新動能。

林淑珍強調，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，同時，台灣二廠預訂2027年中投產，至於旗下子公司川益規劃台灣廠第三、四期擴產，預計今年底發包啟動。

林淑珍預告，川湖下一步考慮前進歐洲設廠，因為高階廚具滑軌長期由歐洲廠商主導，川湖希望打破，歐洲設廠可貼近市場。

川湖目前產品包括輝達的GPU、各大平台的CPU、Google的TPU、儲存等，產品非常多元，市占率又高。川湖表示，公司在伺服器滑軌領域布局20年，AI帶動各行各業蓬勃發展，每一個人每天都要用到AI，而川湖是最重要的硬體架構製造商。