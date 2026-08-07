台股「股后」川湖賺逾11股本 登上「唯二」萬元股
台股「股后」川湖6日公布第2季毛利率衝上87.42%新高，稅後純益70.88億元，改寫單季新猷，季增1.03倍，年增10.5倍，每股純益74.38元；上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，每股純益110.96元，為同期新高，超越去年全年獲利。
川湖是伺服器滑軌廠，打入各大主要平台與ASIC伺服器供應鏈，搭上AI熱潮，推升營運勁揚，股價同步衝鋒，昨天收盤衝上10,100元天價，上漲630元，成為繼信驊、穎崴之後，台股史上第三檔萬元股，與信驊同為目前檯面上「唯二」股價超過萬元的個股。
川湖昨天並公布7月營收64.07億元，續創新高，月增44.2%，年增3.5倍；前七月營收226.87億元，年增136.58%，為同期新高。川湖7日舉行法說會，說明上季財報細節與展望。
川湖第2季毛利率再度刷新紀錄、達87.42%，季增6.98個百分點，年增9.92個百分點，超越大客戶輝達毛利率表現，是另一大亮點。
因應業績快速成長，川湖全力啟動擴廠，總經理林淑珍先前表示，美國休士頓廠預計第3季量產，可望為下半年營運注入新動能。
林淑珍強調，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，同時，台灣二廠預訂2027年中投產，至於旗下子公司川益規劃台灣廠第三、四期擴產，預計今年底發包啟動。
林淑珍預告，川湖下一步考慮前進歐洲設廠，因為高階廚具滑軌長期由歐洲廠商主導，川湖希望打破，歐洲設廠可貼近市場。
川湖目前產品包括輝達的GPU、各大平台的CPU、Google的TPU、儲存等，產品非常多元，市占率又高。川湖表示，公司在伺服器滑軌領域布局20年，AI帶動各行各業蓬勃發展，每一個人每天都要用到AI，而川湖是最重要的硬體架構製造商。
川湖第2季毛利率升至87.42%，稅後純益達70.88億元，季增1.03倍、年增10.5倍，每股純益74.38元，雙雙改寫單季新猷，顯示AI伺服器需求強勁帶動營運大幅成長。 川湖上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，每股純益110.96元，不僅創同期新高，也已超越去年全年獲利，反映公司在伺服器滑軌領域的高市占與高毛利優勢。 川湖股價收在10,100元，成為繼信驊、穎崴後台股史上第三檔萬元股，目前與信驊同列唯二萬元股。公司並規劃休士頓廠第3季量產、台灣二廠2027年中投產，另評估前進歐洲設廠。
精華 FAQ
川湖第2季毛利率升至87.42%，稅後純益達70.88億元，季增1.03倍、年增10.5倍，每股純益74.38元，雙雙改寫單季新猷，顯示AI伺服器需求強勁帶動營運大幅成長。
川湖上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，每股純益110.96元，不僅創同期新高，也已超越去年全年獲利，反映公司在伺服器滑軌領域的高市占與高毛利優勢。
川湖股價收在10,100元，成為繼信驊、穎崴後台股史上第三檔萬元股，目前與信驊同列唯二萬元股。公司並規劃休士頓廠第3季量產、台灣二廠2027年中投產，另評估前進歐洲設廠。
上一則
台積電次世代技術大突破 開啟「後矽」時代新契機
下一則