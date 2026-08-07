中國上半年黃金投資需求強勁 國內產量下降、境外增長

中國黃金協會統計，今年上半年中國黃金消費量增長，黃金投資需求強勁。圖為江蘇省連雲港市連雲區一家黃金店，店員展示一款黃金飾品。（新華社）

中國黃金協會6日公佈的統計數據顯示，今年上半年，中國黃金產量下降，大型黃金集團境外礦山產金量增長；黃金消費量增長，其中黃金投資需求強勁。 中新社報導，據當天公佈的數據顯示，上半年，中國國內原料產金152.908噸，同比下降14.62%；進口原料產金77.080噸，增長4.62%。國內原料和進口原料共計生產黃金229.988噸，下降9.01%。

中國黃金協會分析，上半年，中國重點產金省區開展礦山安全大排查大整治與專項治理等，部分礦山停產自查，對黃金產量造成階段性影響。與此同時，大型黃金集團境外礦山項目整體運營平穩、產能釋放有序。紫金礦業加納阿基姆金礦與哈薩克瑞果多金礦持續釋放增量，中國黃金、山東黃金、山東招金海外在產礦山產量均保持穩步增長態勢。大型黃金集團境外礦山上半年實現礦產金產量48.098噸，同比增長21.43%。

上半年，中國黃金消費量511.412噸，同比增長1.23%。其中，黃金首飾132.133噸，下降33.88%；金條及金幣339.336噸，增長28.42%；工業及其他用金39.943噸，下降2.90%。中國黃金協會表示，金價 高位大幅波動與黃金稅收新政落地執行，國內黃金消費結構持續分化。黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，金價階段性回調帶動銀行銷售渠道金條銷量增長。與此同時，高金價推高了工業企業用金成本，工業用金量隨之下降。

上半年，上海黃金交易所全部黃金品種纍計成交量單邊1.61萬噸，同比下降4.37%；累計成交額單邊16.120000元（人民幣，下同），上升36.75%。上海期貨交易所全部黃金期貨期權累計成交量單邊5.85萬噸，下降22.46%；累計成交額單邊46.120000元，上升4.80%。

金價雖然下跌，但當前仍處於高位，短期波動加劇。上半年，國內黃金ETF增倉量為28.677噸，較2025年上半年下降66.17%。至2026年6月底，國內黃金ETF持倉量為276.529噸。

上半年，中國增持黃金40.12噸。從2024年11月至2026年6月，中國已連續20個月增持黃金。