宇樹科技IPO定價 本益比衝219倍

宇樹科技要搶當全球人形機器人第一股。(取材自財新網)

宇樹科技IPO案6日公布發行價人民幣150.8元（約22.3美元），若以去年獲利推算本益比高達219倍，預計募資人民幣61億元（約9億美元），上市後市值約人民幣610億元（約90億美元）。依時程推算，最快8月底在上海科創板上市。

華爾街 見聞報導，人形機器人企業宇樹科技IPO進入發行階段，宇樹6日發布科創板上市發行公告，確定發行價格為人民幣150.8元，並將於8月10日啟動網上、網下申購，公開發行4044.64萬股，占發行後總股本10%，發行方式包括戰略配售、網下詢價配售和網上定價發行。

市場關注之下，宇樹科技此前也披露了最新經營情況。公司預估2026年上半年營收人民幣10.52億元至11.28億元，歸屬於母公司所有者淨利潤人民幣2.58億元至3.06億元。不過，公司也指出，2026年上半年扣非後淨利潤預計下降，主要由於研發投入增加以及銷售費用增長所致。

按照發行價人民幣150.8元計算，公司預計募集資金總額約人民幣60.99億元，扣除發行費用後募資淨額人民幣59.17億元。資金將用於機器人研發、產能擴建及具身智慧演算法等核心專案。

從估值來看，發行價對應公司2025年扣非前後孰低攤薄市盈率約219.23倍，攤薄市銷率約35.89倍，明顯高於所屬通用設備製造業近一個月約38.56倍的靜態市盈率水平，也高於可比港股機器人企業平均市銷率。