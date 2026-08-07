DRAM大缺貨波及台積電 牽動iPhone 18備貨

記憶體大缺貨，台積電傳被波及，可能影響蘋果手機交貨時程。 (路透)

記憶體大缺貨，台積電 傳掃到颱風尾。業界傳出，台積電目前手握價值約10億美元的蘋果處理器，卻苦無DRAM，導致整個生產交貨時程卡關，進而牽動蘋果iPhone 18系列新機備貨狀況。

對於相關消息，至6日截稿為止，台積電並未評論。受相關消息衝擊，台積電股價跌40元（台幣，下同）、收2365元。

科技專欄作家高燦鳴引述知情人士表示，台積電目前手握價值約10億美元的蘋果處理器，正等待DRAM到貨，才能進行封裝並進到下個生產環節。

高燦鳴指出，在距離折疊iPhone Ultra、iPhone 18、iPhone 18 Pro發表不到六周之際，組裝業者正與蘋果攜手合作，力拚取得手機裝置所需的DRAM，蘋果高度仰賴美光作為DRAM供應來源，但也從SK海力士、三星 採購DRAM。

高燦鳴表示，蘋果與其組裝業者有信心可以滿足首波的新一代iPhone需求，但憂心在零售庫存快速耗盡的同時，網路訂單的等候時間恐大幅拉長。

今年9月推出的新款iPhone，將採用蘋果設計的A20 Pro處理器，這是台積電首款以2奈米（N2）製程所生產的晶片。

台積電透過晶圓級多晶片（WMCM）封裝技術，將A20 Pro晶片與DRAM加以封裝。WMCM是台積電已採用十年的整合型扇出封裝（InFO）替代方案，大致可形容為「行動裝置版的CoWoS」。

台積電在新竹寶山晶圓20廠，及高雄晶圓22廠生產2奈米晶片，後者規畫為蘋果生產處理器的重鎮。WMCM目前正在龍潭的先進封測三廠的試產線導入，待嘉義的先進封測七廠啟用後，將主要在該廠生產。

市場關注相關消息對台積電影響。業界分析，台積電2奈米設計定案量已遠超過3奈米同期，加上高速運算（HPC）應用已超過消費性智慧機產品，預期記憶體短缺干擾主要考驗蘋果採購調度和記憶體廠關係，對台積影響有限。