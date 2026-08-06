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鴻海單月營收有望跨過兆元台幣大關 台股史上最強

記者蕭君暉／綜合報導
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鴻海5日公布7月合併營收首度突破新台幣9000億元（約282.5億美元）大關、達新台幣9465.1億元（約297.1億美元），創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，反映AI產品出貨強勁，以及非蘋客戶新機拉貨效應，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

鴻海前七月合併營收新台幣5.589兆元（約1754億美元），同期新高，年增37.89%。法人看好，隨著蘋果新機備貨潮啟動及AI出貨續強，鴻海本月營收有望跨過兆元大關，再寫新猷，也是台股第一家單月營收突破兆元的企業，全年營收挑戰新台幣10兆元（約3139億美元）。

展望第3季，鴻海表示，AI機櫃保持成長趨勢，且資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，單季整體營運將有季增及年增表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海將在12日舉行法說會，公布第2季財報與營運展望細節。

鴻海表示，7月營收與6月相較，「雲端網路產品類別」和「電腦終端產品類別」都呈現強勁成長，主要受惠AI產品拉貨動能強勁，以及電腦終端產品拉貨動能轉佳。「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」則顯著成長，主要受惠拉貨動能，以及主要業務的零組件收入增加。

與去年同期相較，7月四大類別包括「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」都強勁成長。其中，雲端網路產品、元件其他產品受惠AI產品拉貨動能強勁，主要業務零組件出貨增加。至於電腦終端產品與消費智能產品，則是受惠拉貨動能與出貨價格提高。

精華 FAQ

  • 鴻海7月合併營收達9465.1億元，月增15.18%、年增54.19%，不僅首度突破9000億元，也創下單月歷史新高，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

  • 法人認為，蘋果新機備貨潮即將啟動，加上AI產品出貨持續強勁，將推升鴻海8月營收進一步放大，因此有機會首度跨過兆元大關。

  • 鴻海表示，第3季AI機櫃可望延續成長，且ICT產品進入下半年旺季，整體營運將逐步加溫，單季有望呈現季增與年增，但仍需留意全球政經變數。

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