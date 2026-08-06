內需轉弱 中國7月製造業、服務業PMI雙降

RatingDog最新數據顯示，中國7月服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創4個月新低。（路透）

史坦普RatingDog發布數據顯示，中國7月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙回落。其中，服務業PMI由6月的54.1大幅降至50.4，創2024年9月以來最低；製造業PMI也由51.7降至50.9，創4個月最低，反映內需疲弱下，中國經濟擴張動能降溫。

綜合彭博、路透報導，由史坦普全球編製的RatingDog中國通用服務業PMI，7月降至50.4，遠低於彭博調查經濟學家所得的預測中值53.7，但仍高於區分景氣擴張與收縮的50榮枯線。

彭博指，這項數據走勢大致與中國官方PMI調查一致。官方數據顯示，中國7月服務業活動自今年4月以來首度跌入收縮區間，降幅也是約2年半來最大。

路透指，RatingDog調查顯示，受內需轉弱拖累，服務業新業務成長速度降至今年3月以來最低。不過，服務業出口連續第3個月成長。受訪企業表示，海外客戶需求增加，主要與夏季展覽、遊學活動、金融交易結算量上升及企業管理改善有關。

就業方面，服務業企業連續第3個月增加人力，但增聘速度較6月放緩。企業對未來一年的營運前景雖仍保持樂觀，但信心水準已降至2020年2月以來最低。

路透提及，製造業方面，RatingDog中國通用製造業PMI由6月的51.7降至50.9，不僅創4個月最低，也低於市場預期的51.5。調查顯示，7月製造業產出及新訂單成長速度均有所放慢，其中新訂單增速降至今年1月以來最低。

不過，製造業新出口訂單在5月及6月連續收縮後，7月重返成長，但增幅仍相當有限。製造業企業則連續第二個月增聘員工，增聘速度創2023年8月以來最快。

綜合衡量製造業與服務業表現的綜合產出指數，也由6月的53.6降至50.8，顯示中國整體經濟擴張動能明顯放緩。

中國高層7月底承諾，下半年將加快已編列預算的基礎建設財政支出，但未提出大規模新增刺激措施。官方數據顯示，中國第二季經濟成長率降至4.3%，創逾3年最低，也低於全年4.5%至5%成長目標的下限。投資人正密切關注北京後續是否推出更多刺激措施。