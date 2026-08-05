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AI突圍 北京大模型雙星Kimi K3、智譜GLM5.2 全球暴紅

財經新聞組／綜合報導
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在日前舉行的2026世界智慧人工大會上，人們參觀月之暗面旗下全球參數最大開源模型...
在日前舉行的2026世界智慧人工大會上，人們參觀月之暗面旗下全球參數最大開源模型Kimi K3。（本報系北京傳真）

北京人工智慧企業月之暗面近日發布了目前全球參數最大的開源模型Kimi K3，參數規模達2.8萬億；同樣誕生在北京的智譜GLM5.2也登上全球多份權威評測榜單的榜首，吸引了海外大量開發者使用，北京大模型領域的「雙子星」，正通過不斷反覆運算挑戰技術極限、具備處理更複雜任務的能力，讓AI世界裡的生產力加速「變現」。

Kimi K3具備一百萬詞元上下文窗口，這相當於整面書架的書籍一次性裝進大腦，即使後面處理再複雜的任務，也不會忘記開篇的設定。中關村人工智慧研究院院長邵斌介紹：「大模型」與「超大模型」一字之差，但模型能力實現跨越式升級。「這類超大規模參數模型的落地問世，顯示出北京在大模型創新研發領域處於世界第一梯隊。」

此前，同樣來自北京的一款基礎模型—智譜GLM5.2也是一發布便迅速引發關注，並在全球多份權威評測榜單居榜首位置，海外開發者更為其長程任務能力點贊。GLM5.2支援百萬詞元上下文，通過演算法架構創新與工程優化，降低了訓練和推理的算力消耗。同時，這款模型還保持著每兩個月就升級一版的反覆運算周期，速度超越了行業平均水準。

今年一季度，智譜大模型的全球總調用量增長了400%。「這要歸功於開源開放的策略，吸引了全球的開發者和企業用戶。從真實生產力場景中的使用效果來看，模型能力也與海外閉源模型相當。」智譜總裁王紹蘭解釋。截至2026年7月，智譜平臺註冊企業及用戶突破六百萬。

同樣，月之暗面推出的大模型也向全球開發者開放，此前測試在部分專案中接近或比肩國際頂級閉源模型。

目前，北京備案上線的大模型達到259款。據悉，北京的大量模型都採用了開源開放的路線，吸引了全球最聰明的大腦聚在一起創新，整合各方創新力量，更容易形成合力。

精華 FAQ

  • 因為它是目前全球參數最大的開源模型之一，參數達2.8萬億，還支援100萬詞元上下文窗口，可處理更複雜任務，展現北京在超大模型研發上的領先能力。

  • GLM5.2在多份權威評測榜單奪冠，且支援百萬詞元上下文，透過架構創新與工程優化降低算力消耗，並維持高頻迭代，讓其長程任務表現受到國際關注。

  • 北京已有259款備案上線大模型，多數走開源開放路線，吸引全球開發者與企業參與；智譜全球調用量一季度增長400%，平台註冊企業及用戶也已突破600萬。

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