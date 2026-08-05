AI突圍 北京大模型雙星Kimi K3、智譜GLM5.2 全球暴紅

在日前舉行的2026世界智慧人工大會上，人們參觀月之暗面旗下全球參數最大開源模型Kimi K3。（本報系北京傳真）

北京人工智慧 企業月之暗面近日發布了目前全球參數最大的開源模型Kimi K3，參數規模達2.8萬億；同樣誕生在北京的智譜GLM5.2也登上全球多份權威評測榜單的榜首，吸引了海外大量開發者使用，北京大模型領域的「雙子星」，正通過不斷反覆運算挑戰技術極限、具備處理更複雜任務的能力，讓AI世界裡的生產力加速「變現」。

Kimi K3具備一百萬詞元上下文窗口，這相當於整面書架的書籍一次性裝進大腦，即使後面處理再複雜的任務，也不會忘記開篇的設定。中關村人工智慧研究院院長邵斌介紹：「大模型」與「超大模型」一字之差，但模型能力實現跨越式升級。「這類超大規模參數模型的落地問世，顯示出北京在大模型創新研發領域處於世界第一梯隊。」

此前，同樣來自北京的一款基礎模型—智譜GLM5.2也是一發布便迅速引發關注，並在全球多份權威評測榜單居榜首位置，海外開發者更為其長程任務能力點贊。GLM5.2支援百萬詞元上下文，通過演算法架構創新與工程優化，降低了訓練和推理的算力消耗。同時，這款模型還保持著每兩個月就升級一版的反覆運算周期，速度超越了行業平均水準。

今年一季度，智譜大模型的全球總調用量增長了400%。「這要歸功於開源開放的策略，吸引了全球的開發者和企業用戶。從真實生產力場景中的使用效果來看，模型能力也與海外閉源模型相當。」智譜總裁王紹蘭解釋。截至2026年7月，智譜平臺註冊企業及用戶突破六百萬。

同樣，月之暗面推出的大模型也向全球開發者開放，此前測試在部分專案中接近或比肩國際頂級閉源模型。

目前，北京備案上線的大模型達到259款。據悉，北京的大量模型都採用了開源開放的路線，吸引了全球最聰明的大腦聚在一起創新，整合各方創新力量，更容易形成合力。