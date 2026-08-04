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阿里最強AI模型Qwen3.8-Max出擊 震撼科技界

記者黃雅慧／綜合報導
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阿里發布最新大模型Qwen3.8-Max，宣稱這是Qwen系列迄今能力最強模型。...
阿里發布最新大模型Qwen3.8-Max，宣稱這是Qwen系列迄今能力最強模型。(圖／千問大模型微信公眾號)

中國的阿里巴巴3日發布新一代基座大模型千問Qwen3.8-Max，總參數2.4兆，宣稱「Qwen家族中最強大的模型」，預計下周開源，基準測試顯示其編碼(Coding)與AI代理能力與美國的Anthropic Fable5相當。這也是繼Kimi K3之後，中國最新一個參數突破兩兆的國產大模型，預計將給全球AI大戰再添動力。

阿里方面表示，Qwen3.8-Max不光單純聊天，而是大幅提升AI代理(AI Agent)的自主工作能力。

據瞭解，該模型可連續自主完成超過十天的大型軟體工程任務，整個開發過程不需要人類持續介入。

此外，該模型也支援跨領域專業工作，可完成數百種專業場景的生產級成果；具備系統級規畫能力，可自主完成超過500輪晶片設計優化迭代等。

激勵股價勁揚7%

消息一出，帶動阿里巴巴港股3日股價收漲7%。模型發布後，多個第三方評測平台隨即展開測試。

其中權威的Arena.ai評估後表示，Qwen3.8-Max已在Frontend Code Arena(前端程式碼競技場)「重新定義成本效能的帕雷托前沿(Pareto Frontier)」。

帕雷托前沿指在不同成本下可達到的最佳性能邊界。若新模型能以更低價格提供相近性能，或在相同價格下提供更高性能，代表突破原有效率極限。

Arena.ai排名 全球第4

在全球AI模型排名中，Arena.ai最新排行榜顯示，Qwen3.8-Max於Frontend Code Arena獲得1668分，全球排名第四。目前僅次於：Claude Opus 5(Max)的1705分，Kimi K3(Max)的1676分，與Claude Opus 5(High)的1669分，整體表現處於全球大模型第一梯隊。

定價方面，Qwen3.8-Max API定價為：每百萬輸入Token(Input)2美元；每百萬輸出Token(Output)6美元；每百萬隱性快取(Implicit Cache)0.25美元，輸入與輸出的國際價格為Opus5的40%與24%。

Arena.ai平台認為，該模型成功把高端AI能力推向更低使用成本，有助企業更容易部署大型AI應用。

全球多模型聚合平台OpenRouter最新一周AI大模型調用量榜單顯示，排名前五的產品全部由中國企業研發。登頂榜單首位的是小米MiMo-V2.5，單周調用量達到10.5兆Token，周增長12%。排名第二和第五的均來自DeepSeek。

從DeepSeek、Kimi，到阿里Qwen，愈來愈多中國AI企業採取開源策略，希望透過開放權重吸引全球開發者，加速建立應用生態，並以較低推理成本挑戰國際閉源模型。顯示今年全球AI競賽逐漸從追求模型規模，轉向比拼「性價比」。

精華 FAQ

  • 這款模型總參數達2.4兆，主打更強的AI代理能力，不只可聊天，還能自主完成大型軟體工程與多種專業任務，展現接近生產級的實作能力。

  • Arena.ai指出它在Frontend Code Arena重新定義成本效能邊界，最新排名以1668分居全球第4，僅次於Claude Opus 5(Max)、Kimi K3(Max)與Claude Opus 5(High)。

  • 其API定價為每百萬輸入Token 2美元、輸出6美元，明顯低於Opus5，市場認為有助企業更低成本部署AI應用，也反映全球競賽轉向比拚性價比。

阿里巴巴

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