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長鑫新記憶體 LPDDR6拚今年量產

記者林宸誼／綜合報導
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長鑫LPDDR6已接近驗證尾聲，最快今年底前量產。（路透）
長鑫LPDDR6已接近驗證尾聲，最快今年底前量產。（路透）

中國DRAM龍頭長鑫科技的第六代低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR6）已接近研發驗證尾聲，預計今年年底前量產，將有機會成為全球較早量產LPDDR6的記憶體廠商之一，與SK海力士競爭。

第一財經日報報導，市場傳出，長鑫科技旗下的長鑫存儲正積極推進LPDDR6產品落實，並已向核心客戶送樣，將在2026年年底前發表並導入量產。

消息顯示，長鑫首款LPDDR6產品設計規格速率為12,800Mbps，與系統級晶片（SoC）整合的運行基礎速率為10,667Mbps，單顆容量16Gb，在低功耗設計與可靠性上，均較LPDDR5增強版（LPDDR5X）有顯著提升。

LPDDR為低功耗行動記憶體，主要應用於智慧手機、平板電腦等行動消費電子產品。LPDDR進入終端應用前需通過四道嚴格關卡，包括單顆驗證、研發驗證、小量導入驗證，以及正式量產。

在研發驗證階段，測試內容涵蓋相容性、系統穩定度、性能功耗與機械可靠性，目的是檢驗產品設計合理性，並提前清查潛在風險。

目前長鑫科技主要出貨產品為DDR5與LPDDR5。根據長鑫科技招股書顯示，該公司LPDDR5、DDR5與LPDDR5X產品分別於2023年、2024年與2025年量產。

2025年DDR系列與LPDDR系列分別占長鑫科技主業收入的31%與66%。LPDDR6接近驗證尾聲，代表長鑫的行動記憶體產品即將迎來新一波升級。

目前全球DRAM大廠的主力產品仍為LPDDR5／5X與DDR5，但產業已加速朝LPDDR6過渡。

目前SK海力士步伐較快。該公司於今年3月宣布率先完成1c（第六代10奈米級）製程的16Gb LPDDR6開發驗證工作，計畫上半年完成量產準備，下半年開始供貨。

1c LPDDR6主要應用於智慧手機、平板電腦等搭載端側AI的移動產品，速度比現有LPDDR5X提升了33%，功耗降低了20%以上。

近日還有市場消息稱，SK海力士敲定了LPDDR6的量產計畫，小米將成為首批在旗艦機型上搭載該記憶體的廠商。

今年1月，三星電子在國際消費類電子產品展覽會（CES）展出旗下的LPDDR6產品，但尚未有量產的預計時間。

美光科技於6月的電話會議上表示，預計未來記憶體需求將繼續向高性能和高價值產品傾斜，例如從LPDDR5向LPDDR6過渡、從DDR5到DDR6過渡。但未提及LPDDR6產品的進展和量產計畫。

精華 FAQ

  • 內文指出，長鑫科技的LPDDR6已接近研發驗證尾聲，並已向核心客戶送樣，若進度順利，預計可在今年年底前量產，搶先進入下一代低功耗行動記憶體市場。

  • 首款LPDDR6設計規格速率為12,800Mbps，與SoC整合的基礎速率為10,667Mbps，單顆容量16Gb；相較LPDDR5X，在低功耗設計與可靠性上都有明顯提升。

  • 目前SK海力士進度較快，已完成1c製程的16Gb LPDDR6開發驗證，並規劃下半年供貨；三星已展出產品但未公布量產時程，美光則尚未揭露具體進展。

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